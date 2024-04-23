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В Подмосковье проведут военно-патриотическую игру «Юнармия, вперед!»

23 апреля 2024, 12:31
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

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Более 1000 школьников из России и Белоруссии примут участие в военно-патриотической игре «Юнармия, вперед!». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие состоится 25 апреля на базе музея-заповедника «Горки Ленинские».

«Для нас игры в музее-заповеднике «Горки Ленинские» — знаковое событие, ведь впервые в музей-заповедник приедет делегация Республики Беларусь. В ходе игры каждая команда за короткий промежуток времени пройдет свои этапы. <…> Здорово, что юнармейцы не только словами, но и настоящими делами доказывают свою готовность защищать страну», – поделился начальник штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Евгений Лукошников.



Стоит отметить, что в программу игр входят смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою», марш-бросок, сборка-разборка АКМ, а также исторический конкурс «Героические страницы Великой Отечественной войны» и многое другое.

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#заповедник
#горки ленинские
#юнармия
#игры
Пятидесятилетие парка «Ёлочки» в Домодедове отметят концертом и квест-экскурсией
23 апреля 2024, 12:25

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Насыщенную праздничную программу для взрослых и детей подготовили в городском округе Домодедово в честь пятидесятилетия парка «Ёлочки», она пройдёт в воскресенье, 28 апреля, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Историю «Ёлочек» гости смогут узнать в ходе квеста-экскурсии, включающей все значимые места парка. Кроме того, истории парка будет посвящена развёрнутая там выставка. Для юных гостей парка подготовлена игровая программа и выступления ходулистов», — говорится в сообщении.
В праздничный день в парке будет работать ярмарка изделий ручной работы. Запланировано таже выступление духового оркестра. А завершится праздник масштабной акцией, в ходе которой посетители задуют именинные свечи и смогут загадать желание.

Мероприятие начнётся в 11 утра, вход свободный.

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#домодедово
#парк
#праздник
#минкульттуризма мо
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В Электрогорске прошел фестиваль военно-патриотической песни «Я помню! Я горжусь!»
23 апреля 2024, 10:32

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» организовали и провели фестиваль военно-патриотической песни «Я помню! Я горжусь!». Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Мероприятие прошло во Дворце культуры города Электрогорска. IX открытый форум-фестиваль был посвящен 79-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Под впечатлением от российской гуманитарной миссии в Донецкой и Луганской народных республиках я написал песню «Донбасс», которая стала своеобразным символом стойкости и несгибаемости проживающего там народа. В 2016 году мы прибыли в Донецк, и эта песня прозвучала в центре славянской культуры, снискав ошеломляющий успех. Именно там появилась идея создания фестиваля, который бы объединил творчески одаренных спасателей со всей страны», —поделился Замначальника управления по воспитательной работе ГКУ МО «Мособлпожспас» Валерий Виноградов.

Стоит отметить, что ​фестиваль проводится девять лет подряд. В этом году для юных участников были подготовлены различные активности, а также скалодром на площади у Дворца культуры.

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Ученик каширской музыкальной школы стал лауреатом олимпиады «Таланты Подмосковья»
23 апреля 2024, 09:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Открытая детская и юношеская музыкально-теоретическая олимпиада «Таланты Подмосковья» состоялась в Первом Московском областном музыкальном колледже городского округа Коломна, одним из лауреатов стал ученик Детской музыкальной школы Каширы Ефим Карапетов, сообщает пресс-служба каширской администрации.
«Ефим Карапетов награждён дипломом лауреата второй степени в номинации «Музыкально-теоретические дисциплины», — отмечается в сообщении.
Участие в олимпиаде приняли также представители Каширы Анна Зограбян и Александр Лескин.

Ранее сообщалось, что в Кашире завершился открытый театральный фестиваль имени Б.В. Щукина «Театральная неделя – 2024». Гран-При фестиваля завоевал театральный коллектив «Фантазия» под руководством Валерии Ивановой.

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#кашира
#олимпиада
#музыкальная школа
#культура
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На участие в подмосковном фестивале «Город танцует в парках» подали около 1,2 тыс. заявок
22 апреля 2024, 17:02

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Почти 1200 заявок поступило на участие во втором Московском областном фестивале «Город танцует в парках», в частности, заявки подали 719 коллективов из 55 округов Подмосковья, а также танцоры из Мордовии и Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«В рамках фестиваля возможность выступить перед публикой получает любой танцевальный коллектив, в который входит от двух до 25 человек в возрасте от 10 до 25 лет, вне зависимости от профессиональной подготовки. Главное условие — пройти предварительный дистанционный отбор», — говорится в сообщении.
В настоящее время приём заявок на участие в фестивале завершён. Очные выступления участников будут проходить с 11 мая по 16 июня в 30 парках Московской области. Проект завершится 7 сентября гала-концертом и награждением участников.

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В Подмосковье 27 апреля стартует всероссийский фестиваль-конкурс «Театральная ПовАрня»
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#город танцует в парках
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#минкульттуризма мо
#культура
#московская область
#подмосковье
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Назван обладатель Гран-При фестиваля «Театральная неделя» в Кашире
22 апреля 2024, 15:46

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Итоги открытого театрального фестиваля имени Б.В. Щукина «Театральная неделя – 2024» подвели в Кашире, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Гран-При фестиваля завоевал театральный коллектив «Фантазия» под руководством Валерии Ивановой. А награду в номинации «Лучшая мужская роль» получил Максим Киосе-Раду, который исполнил две роли в одном спектакле», — говорится в сообщении.
Всего в фестивале принимали участие 13 театральных коллективов. Их руководителям вручили благодарственные письма.

Участников и гостей фестиваля поприветствовала замглавы округа Кашира Светлана Зосимова, а после официальной части для собравшихся выступили студенты второго курса театрального фестиваля им. Щукина. Они показывали различные актёрские этюды, раскрывающие их способности к перевоплощению и фантазию.

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#кашира
#культура
#театр
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В Кашире проведут мастер-класс по созданию изделий ручной работы
22 апреля 2024, 15:36

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В Кашире жителей и гостей округа на мастер-классы в краеведческий музей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Мастер-классы состоятся 23, 24, 26 и 27 апреля в Каширском краеведческом музее.

«Принять участие в мероприятиях смогут как дети, так и взрослые. В рамках мастер-классов желающие смогут самостоятельно под руководством профессионала сделать своими руками каширскую свистульку. Также участники могут попробовать себя в роли ювелира и создать красивое украшение с каширским яблочном или же куколку Вербницу. Кроме этого, для самых терпеливых будет проведет мастер-класс по созданию открытки в технике «Линогравюра», - поделились в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что условия участия в мастер-классах можно найти на официальном сайте Каширского краеведческого музея.

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#музей
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#творчество
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В Подмосковье 27 апреля стартует всероссийский фестиваль-конкурс «Театральная ПовАрня»
22 апреля 2024, 14:35

Всероссийский открытый фестиваль-конкурс «Театральная ПовАрня» будет проходить в ДК имени Леонова в Зарайске 27-28 апреля, зрители смогут посетить все фестивальные мероприятия бесплатно, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Конкурс будет проводиться среди любительских коллективов и отдельных участников по четырём номинациям: «Спектакль», «Кукольный спектакль», «Оригинальный жанр» и «Художественное слово». Всех участников ждут награды», — говорится в сообщении.
Оба фестивальных дня программа будет начинаться с 11:00, вход свободный.

Задача конкурса — выявить и поддержать талантливые театральные труппы, режиссёров и педагогов. Кроме того, участники и гости творческого соревнования смогут познакомиться с достопримечательностями Подмосковья.

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#конкурс
#театр
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Студенты театрального института посетили Дом творчества имени Б. В. Щукина
22 апреля 2024, 13:59

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Студенты-щукинцы посетили в Кашире Дом творчества имени Б. В. Щукина. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Для студентов провели экскурсии по выставке, приуроченную 130-летию актёра и рассказали о создании музейной комнаты Бориса Щукина.

«В Доме творчества имени Б.В. Щукина побывали в гостях студенты второго курса Театрального института имени Б.В. Щукина со своими художественными руководителями — профессором кафедры мастерства актера Валентиной Николаенко и актрисой Софьей Хильковой», — поделились в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что в завершении мероприятия студенты также приняли участие во флешмобе, который для них приготовили сотрудники музея.

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#кашира
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В Подмосковье прошла всероссийская акция «Библионочь»
22 апреля 2024, 09:51

Фото: Анна Мороз

Протвинская библиотека присоединилась к всероссийской акции «Библионочь». Об этом сообщил корреспондент.
Акция проводилась в библиотеке имени Е.Р. Дашковой в городском округе Протвино.

«У нас выдался очень насыщенный день: мы провели краеведческий квест, различные мастер-классы, интеллектуальную игру «Брейн-ринг», представили гостям мини спектакль по сказке Александра Сергеевича Пушкина «О рыбаке и рыбке», роли в котором сыграли наши сотрудники и актеры инклюзивной театральной студии. <…> «Библиобуфет» — это наша традиция. Читатели знают, что протвинская библиотека щедра не только на знания, но и на угощения», — поделилась директор МБУК «ЦБС г. Протвино» Ульяна Присяжнюк.

Стоит отметить, что гости библиотеки на протяжении всего дня акции с удовольствием принимали участие в литературных квестах и творческих мастер-классах.

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