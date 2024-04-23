В Подмосковье проведут военно-патриотическую игру «Юнармия, вперед!»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Более 1000 школьников из России и Белоруссии примут участие в военно-патриотической игре «Юнармия, вперед!». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие состоится 25 апреля на базе музея-заповедника «Горки Ленинские».
Стоит отметить, что в программу игр входят смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою», марш-бросок, сборка-разборка АКМ, а также исторический конкурс «Героические страницы Великой Отечественной войны» и многое другое.
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«Для нас игры в музее-заповеднике «Горки Ленинские» — знаковое событие, ведь впервые в музей-заповедник приедет делегация Республики Беларусь. В ходе игры каждая команда за короткий промежуток времени пройдет свои этапы. <…> Здорово, что юнармейцы не только словами, но и настоящими делами доказывают свою готовность защищать страну», – поделился начальник штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Евгений Лукошников.
Стоит отметить, что в программу игр входят смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою», марш-бросок, сборка-разборка АКМ, а также исторический конкурс «Героические страницы Великой Отечественной войны» и многое другое.
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Мира Полтева