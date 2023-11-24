Более ста россиян и членов их семей, эвакуированных из Газы, доставят в Москву

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Из Каира в Москву доставят ещё более ста россиян и членов их семей, которых эвакуировали из сектора Газа, об этом сообщает МЧС в своём Telegram-канале.
«Более 100 россиян и членов их семей из Газы доставят в Москву. Колонны автобусов с гражданами направляются в аэропорт Каира. Эвакуированных сопровождают спасатели и медики МЧС России, они оказывают необходимую помощь», - сообщили представители ведомства.
Отмечается, что этот рейс с эвакуированными из сектора Газа россиянами является восьмым по счёту с момента открытия египетского КПП «Рафах».
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