Леви: Израиль вынужден обменивать заложников по формуле «один к трём»

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Израиль вынужден обменивать одного заложника на трёх палестинских заключённых, об этом сообщил пресс-секретарь израильского правительства Эйлон Леви в интервью для Sky News.
«Если бы мы могли освободить одного заключенного в обмен на одного заложника, мы, очевидно, сделали бы это. Мы действуем в ужасных условиях. Мы не делали выбор в пользу освобождения этих заключенных, у которых на руках кровь», - прокомментировал сложившуюся ситуацию Леви.
Ранее телеканал Al Qahera News, ссылаясь на свой египетский источник, сообщил, что в рамках гуманитарной паузы Израиль освободит из своих тюрем 39 женщин и детей.
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