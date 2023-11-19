Более ста вынужденно покинувших Палестину россиян разместят под Калугой

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Около 130 выехавших из Палестины россиян поселят в Калужской области, заявил глава региона Владислав Шапша.
Губернатор отметил, что беженцы будут проживать в одном из отделов временного размещения. Он также поставил задачу сотрудникам регионального правительства помочь им в этом вопросе.
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Ранее сообщали, что специальный борт МЧС приземлился в столичном аэропорту Домодедово. На самолете было 120 россиян, которые были эвакуированы из сектора Газы, передает ТАСС.
Врачи и психологи из МЧС были с беженцами во время полета. После прохождения таможенного контроля они смогут самостоятельно покинуть аэропорт или быть перевезенными в пункт временного размещения.
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Врачи и психологи из МЧС были с беженцами во время полета. После прохождения таможенного контроля они смогут самостоятельно покинуть аэропорт или быть перевезенными в пункт временного размещения.
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Дана Игумнова