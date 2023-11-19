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Белый Дом планирует оставить Украину без поддержки, так как киевский режим скоро падет. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, объяснив, что стратегические риски США возросли.
По словам Полянского, Америка столкнулась не только с отсутствием морали, но и с увеличенными стратегическими рисками.
По словам заместителя постпреда РФ, лидеры США показали всему миру, что у них нет принципов, поскольку встали на сторону режима, жертвующего своими гражданами во благо геополитических интересов другой страны.
Ранее, журналист Никсон рассказал о последствиях для США в случае поражения Украины. Проигрыш Украины в конфликте с Россией обернется для Вашингтона огромной проблемой. В этом случае США потеряют статус сильной державы в глазах всего мирового сообщества.
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По словам заместителя постпреда РФ, лидеры США показали всему миру, что у них нет принципов, поскольку встали на сторону режима, жертвующего своими гражданами во благо геополитических интересов другой страны.
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Дана Игумнова