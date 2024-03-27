Больше половины россиян допустили исчезновение наличных через 20 лет

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54% опрошенных россиян верят, что в ближайшие двадцать лет безналичная оплата полностью вытеснит бумажные купюры. Об этом говорится в опубликованном исследовании ВЦИОМ, передает РБК.
По данным источника, большинство опрошенных составляет молодежь в возрасте 18–24 лет (60%), а также жители Москвы, Санкт-Петербурга (62%) и городов-миллионников (63%). Отмечается, что в исчезновение бумажных денег не верят 37% опрошенных.
Уточняется, что одиннадцать процентов опрошенных не используют банковские карты. Среди старшей возрастной группы — 25% россиян.
Ранее зампред Центробанка Сергей Белов сообщил, что наличные деньги останутся в обороте, несмотря на активный переход на безналичную оплату. Это связано с нестабильной ситуацией в мире, при которой стоит оставить некий объём наличных.
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Уточняется, что одиннадцать процентов опрошенных не используют банковские карты. Среди старшей возрастной группы — 25% россиян.
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Екатерина Коршунова