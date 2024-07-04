В «Роскосмосе» признали, что американцы были на Луне

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Грунт, переданный США после полета к Луне, оказался именно лунным. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов, пишет РИА Новости.
По его словам, Американцы в свое время передали РФ часть лунного грунта.
В июле 1969 года астронавты миссии «Аполлон-1» под руководством Нила Армстронга ступили на поверхность Луны. Из воспоминаний Нила Армстронга: «Лунная поверхность в момент прилунения была ярко освещена. Казалось, что это не лунный грунт, а песчаная пустыня в знойный день.
Ранее сообщалось, что посадочный модуль китайского космического зонда «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на обратной стороне Луны. Ракета «Чанчжэн-5 Y8» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в пятницу, 1 июня, в 12:27 по московскому времени. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«По экспертизе нашей Академии наук, лунный грунт оказался именно лунным», — сказал он.
В июле 1969 года астронавты миссии «Аполлон-1» под руководством Нила Армстронга ступили на поверхность Луны. Из воспоминаний Нила Армстронга: «Лунная поверхность в момент прилунения была ярко освещена. Казалось, что это не лунный грунт, а песчаная пустыня в знойный день.
Ранее сообщалось, что посадочный модуль китайского космического зонда «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на обратной стороне Луны. Ракета «Чанчжэн-5 Y8» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в пятницу, 1 июня, в 12:27 по московскому времени. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова