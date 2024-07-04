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В «Роскосмосе» признали, что американцы были на Луне

Борисов: грунт, переданный США советским ученым, оказался именно лунным
04 июля 2024, 03:12
Фото: iStock/Helen_Field

Фото: iStock/Helen_Field

Грунт, переданный США после полета к Луне, оказался именно лунным. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов, пишет РИА Новости.
По его словам, Американцы в свое время передали РФ часть лунного грунта.

«По экспертизе нашей Академии наук, лунный грунт оказался именно лунным», — сказал он.



В июле 1969 года астронавты миссии «Аполлон-1» под руководством Нила Армстронга ступили на поверхность Луны. Из воспоминаний Нила Армстронга: «Лунная поверхность в момент прилунения была ярко освещена. Казалось, что это не лунный грунт, а песчаная пустыня в знойный день.

Ранее сообщалось, что посадочный модуль китайского космического зонда «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на обратной стороне Луны. Ракета «Чанчжэн-5 Y8» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в пятницу, 1 июня, в 12:27 по московскому времени. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ракета
#луна
В Намибии нашли скелет «чудовища» с головой формы сиденья унитаза
Nature: в Намибии нашли остатки древнего хищника с головой формы сидушки унитаза
04 июля 2024, 00:59

Фото: IStock/microgen

Ученые обнаружили на юге Намибии окаменелости давно вымершего огромного болотного хищника, чей череп напоминает форму сиденья унитаза, говорится в исследовании, размещенном в журнале Nature.
«Это новое гигантское четвероногое животное, Gaiasia jennyae, которое обитало в высоких палеоширотах раннего пермского периода (около 280 миллионов лет назад)», — указано в материале.

Исследования ученых показали, что существо чаще всего обитало в болотистых местностях, достигало в длину более 2,5 метров. Специальная форма черепа и устройство челюстей позволяли этому животному быть высшим хищником в своем ареале. Ученые объясняют, что наличие столь крупного охотника говорит о развитой экосистеме, уже существующей в Намибии в столь древний период.

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#ученые
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#череп
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Ульянов день 4 июля: что нужно делать, чтобы привлечь суженого
4 июля в России отмечается Ульянов день
04 июля 2024, 00:00

Фото: istockphoto / dimid_86

4 июля православная церковь отмечает память святого мученика Иулиана Тарсийского. В народном календаре этот день называют Ульяновым днём. С давних времён он считается магическим и связан с различными обрядами, которые помогают укрепить семейные и любовные узы.
Известно, что святой Иулиан родился в Киликии — провинции Малой Азии, которая находится на юго-востоке современной Турции. Его отец был язычником, а мать — христианкой. Она привила сыну любовь к религии, и после смерти отца Иулиан принял крещение.

В материале «Радио 1» расскажем, какие есть приметы и запреты на 4 июля, что можно и нельзя делать в Ульянов день.

История


Юность святого пришлась на времена гонений на христиан, которые начались при римском императоре Диоклетиане. Вместе с другими верующими Иулиан был схвачен и заключён в темницу. Несмотря на свой юный возраст, он остался твёрд в своей вере и не отрекся от Христа. В наказание его поместили в мешок со змеями и сбросили в море.

Через несколько дней тело мученика оказалось на берегу Александрии. Там его тело нашла и похоронила благочестивая христианка. Позже мощи святого перенесли в город Антиохию. Рядом с ними совершались чудеса и люди получали исцеление от болезней.

Традиции на Ульянов день


В день памяти верующие ходили в церковь, чтобы помолиться святому. Молитвы Иулиану Тарсийскому помогают укрепить христианскую веру, преодолеть испытания и укрепить семейные отношения.

В старину в Ульянов день вспоминали красивую легенду из народных сказаний о двух влюблённых — Ульяне и Ульяны. По преданию, они назначили друг другу свидание, но так и не смогли встретиться. Юноша, потеряв надежду, отправился домой ни с чем. Чтобы избежать подобной участи, незамужние девушки проводили разные ритуалы и обряды на привлечение суженого. Также в этот день они прибегали к различным косметическим процедурам.

Для сохранения красоты и молодости девушки готовили настои из цветов липы, которые как раз распускались в разгар лета. Считалось, что такие средства укрепляют волосы и придают коже свежесть.

Фото: istockphoto / wwasilisa

Кроме того, липу использовали в медицинских целях. Например, её применяли для лечения простуды, головной боли и других болезней. Также считалось, что липа может защитить от сглаза.

С этим деревом связано множество народных поверий. Наши предки верили, что если причинить дереву вред, то можно заблудиться в лесу. А если липа внезапно засыхала, это предвещало дурные перемены в жизни.

Ульянов день — что нельзя делать


В праздник следует избегать ссор, негативных мыслей и обрядов, направленных на причинение вреда другим людям. Это может обернуться неприятностями для вас самих.

Фото: istockphoto / evgenyatamanenko

Также не стоит отдаляться от близких людей. Если вы расстанетесь с ними в этот день, то это расставание может оказаться долгим. Поэтому важно находить время для общения с родными и близкими и уделять им внимание.

А тем, кто планирует важные встречи или свидания, не следует опаздывать. Иначе вы можете упустить свой шанс.

Что можно делать в Ульянов День?


Ульянов день — отличный повод провести время с семьёй. Можно отправиться на природу и насладиться общением с близкими. Особенно приятно и полезно отдыхать у водоёма.

Фото: istockphoto / champpixs

Этот день был важен для девушек, ведь 4 июля девушки старались умываться росой на заре в Ульянов день, чтобы быть красивыми и привлекать внимание женихов. Также в этот день они могли избавиться от назойливых поклонников. Не всегда сердце отвечает на чужую любовь. Если девушка не испытывала взаимности, она могла последовать старинному ритуалу — написать имя поклонника на бумажке и сжечь её.

В Ульянов день приступали к сбору липового цвета. Отвар из него очень ценился при простуде. Чай с липовым цветом получается невероятно ароматным и вкусным.

Начиная с 4 июля, можно повторно сеять редиску. Это хорошее время, чтобы сделать настой из листьев помидоров и чеснока для обработки растений от вредителей, которые могут повредить овощные и плодовые культуры.

В этот день разрешалось проводить сухую уборку, но при этом запрещалось ходить по мокрому полу. Люди верили, что это может привести к слезам и расставанию.

Приметы на 4 июля


Наши предки обращали внимание на листья папоротника, чтобы узнать, что ждёт их в будущем. Если листья растения опускались вниз, это предвещало жару и засуху, а если они скручивались, то следовало ожидать непогоду.

В этот день разрешалось проводить сухую уборку, но при этом запрещалось ходить по мокрому полу. Люди верили, что это может привести к слезам и расставанию.

В это время лучше всего избегать магических ритуалов, связанных с любовной магией. Не пытайтесь привлечь к себе внимание чарующими обрядами, ведь последствия могут быть непредсказуемыми.

Яркое солнце и духота предвещают скорый ливень. Если дождь идёт в течение всего дня, то он будет продолжаться ещё некоторое время.

Фото: istockphoto / SCM Jeans

Если после полудня ветер внезапно меняет направление, то на следующий день будет солнечно. Когда камни у реки высыхают, скоро начнётся мелкий дождь. А радуга, простирающаяся с запада на восток, обещает тёплую погоду.

Засохшая липа у дома может быть знаком надвигающихся неприятностей. Если же вокруг липы летает много пчёл, то это означает, что год будет богат мёдом. Если птицы плещутся в воде, то ожидается жара.

Гроза в Ульянов день предвещает затяжную непогоду. А яркое солнце после дождя обещает его возвращение к вечеру.

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Тамбовский суд опроверг удовлетворение иска Генпрокуратуры к Шефлеру
03 июля 2024, 23:37

Фото: istockphoto/AMilkin

Тамбовский районный суд опроверг информацию, что иск Генпрокуратуры к миллиардеру Юрию Шефлеру был удовлетворен. Об этом пишет Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Тамбовской области».
В сообщении отмечается, что в СМИ была распространена информация, что суд удовлетворил иск ГП России к бизнесмену Юрию Шефлеру, а также подконтрольным ему компаниям. Отмечается, что это не соответствует действительности.

Юрий Викторович Шефлер — российский предприниматель, миллиардер, владелец SPI Group, крупного производителя алкогольных напитков.

Ранее сообщалось, что Басманный районный суд Москвы обязал Главное следственное управление Следственного комитета России прекратить уголовное преследование в отношении Тархана Эльдукаева, который обвиняется в похищении певца Авраама Руссо и попытке расправы над ним. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
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#предприниматель
#сми
#информация
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Эксперт ЖКХ Склянчук раскрыл, что можно сделать с «заброшками»
03 июля 2024, 19:58

Фото: iStock/knoppper

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук заявил, что заброшенные объекты, в частности ЖКХ, можно передавать собственникам или инвесторам для восстановления.
«Из Москвы очень сложно управлять и отсюда появляется много заброшенных объектов. Это и наследие советского периода, и новые заброшенные объекты. Это не усадьбы с колоннадами, а объекты ЖКХ, которые уродуют городскую среду, становясь местами притяжения для негативных соцэлементов. Но какая-то часть зданий всё же имеет культурную ценность и их надо передавать в руки тех собственников, которые смогут восстановить их», — приводит Общественная Служба Новостей Склянчук.

Ранее сообщалось, что в Дубне Московской области отреставрировали памятник паровозу, который уже 20 лет стоит напротив вокзала Большая Волга.

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#здание
#городская среда
#благоустройство
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Квас домашний: классический рецепт прохладительного напитка
03 июля 2024, 19:39

Фото: iStock/Severga

Домашний квас является популярным охлаждающим напитком в летнее время. О том, как приготовить напиток в домашних условиях из самых простых ингридиентов расскажет редакция «Радио 1».

Ингредиенты на 12 порций


  • Вода – 4.5 л очищенная
  • Сахар – 10 ст.л.
  • Хлеб – 300 г ржаной
  • Дрожжи – 10 г ферментированные
  • Изюм – 1 ст.л.



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Как приготовить квас домашний по классическому рецепту


Фото: iStock/Liliia Bila
  1. Для приготовления летнего напитка потребуется трёхлитровая банка и марля. Духовку нужно предварительно разогреть до 200 градусов. Противень застелить бумагой для выпечки.
  2. Далее следует нарезать ржаной хлеб на небольшие кусочки (это необходимо для приготовления сухарей).
  3. Нарезанный хлеб отправляется на 15-20 минут в духовку. Он должен подсохнуть, чуть подрумяниться.
  4. Следующим шагом станет отделение всех ингредиентов.
  5. Сухари нужно положить в банку. Воду вскипятить и залить ею сухари. Далее банка накрывается марлей и ставится в теплое место.
  6. Затем в банку с сухарями и остывшей до 35-40 градусов водой надо всыпать сахар и дрожжи.
  7. После этого емкость вновь накрывается марлей. Смесь должна хорошо перебродить.
  8. Далее дуршлаг застилается марлей, сложенной в несколько слоев, а закваска процеживается.
  9. Затем в трехлитровую банку нужно положить закваску, оставшиеся сухари и сахар. Залить водой комнатной температуры, накрыть марлей и завязать.
  10. Смесь должна настояться в теплом месте не менее одного дня.
  11. По истечении указанного времени квас нужно обязательно процедить.
На этом этапе напиток уже можно употреблять, однако он будет вкуснее, если квас достаточно охладить. Можно в бутылку положить несколько штук изюма. Это придаст не только аромат, но и приятное послевкусие. Из такого кваса также получается вкусная и сытная окрошка.

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#кулинария
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Восьмиклассник и студент: как школьник должен был убить Собчак и Симоньян, что изъяли у задержанных
Фигурантом в деле о покушении на Собчак и Симоньян стал восьмиклассник: новые детали дела
03 июля 2024, 19:25

Фото: РИА Новости/ Павел Бедняков

Седьмого мая в рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство руководителя медиа-холдинга «Осторожно, Media» Ксении Собчак и главного редактора «RT» Маргариты Симоньян были задержаны три новых подозреваемых. О том, кто готовился к убийству российских журналисток и кто стоит за организацией преступления расскажет редакция «Радио 1».

ФСБ предотвратила покушение на Собчак и Симоньян


О готовящемся покушении на Ксению Собчак и Маргариту Симоньян стало известно в июле 2023 года. Тогда предотвратить расправу над журналистками удалось сотрудникам ФСБ России. Как выяснилось, за покушением стоят спецслужбы Украины. При этом слежку за журналистками вели члены группировки «Параграф-88», их задержали в Москве и Рязанской области. Среди них также были несовершеннолетние.


Покушение на Собчак и Симоньян готовили школьники


Фигуранты в ходе допросов заявили, что за преступление им обещали денежное вознаграждение – 1,5 млн рублей каждому. При задержании у участников группировки были обнаружены шевроны и флаги с символикой нацистов, нацистская литература, средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей преступные намерения подозреваемых.

В телеграм-канале «Осторожно новости» отмечается, что среди задержанных – студент колледжа связи, монтажник и учащийся 8-го класса.

В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения.


Как Симоньян и Собчак прокомментировали информацию о готовящемся на них покушении


Маргарита Симоньян прежде сообщала, что уже привыкла жить с ощущением «зайца в поле» и готовящееся покушение на ее жизнь было не первым.


Ксения Собчак ограничилась словами благодарности в адрес правоохранителей, которые предотвратили покушение, и добавила, что любой террор – зло.

Арестович* прокомментировал слухи о романе с Собчак
Арестович* прокомментировал слухи о романе с Собчак

Подоляк отверг причастность Украины к «заказу» Собчак и Симоньян



Несмотря на то, что Киев всегда торопится взять на себя ответственность за совершенные на территории России теракты, причастность к покушению на журналисток Украина поспешила опровергнуть.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет отношения к подготовке покушений на Симоньян и Собчак. По его словам, украинским властям невыгодно нападение журналисток, поскольку «они ни на что не влияют».

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Визажист Исаева назвала антитренд среди помад
Визажист Исаева назвала антитрендом кукольный оттенок помад
03 июля 2024, 19:21

Фото: iStock/La Su

Визажист Анастасия Исаева заявила, что сейчас вышли из моды кукольные оттенки губных помад.
Кроме этого, из моды вышли темно-коричневый, сливовый, холодный бежевый оттенки.

«Синие, зелёные, серые, черные, тёмно-фиолетовые, голубые — помады всех цветов радуги были актуальны лет пять назад и были верным признаком творческой или медийной личности. Вопреки стереотипам, такие цвета достаточно носибельны — просто ажиотаж на них спал», — добавила в беседе с Газета.ру Исаева.

Вместо этих цветов специалист рекомендовала использовать помады-бальзамы, которые смогут подсвечивать лицо и выгодно оттенять цвет глаз.

Ранее профессиональный визажист Александра Никитина заявила, что летом будут весьма уместны быстрый макияж в единой гамме и вариант с насыщенным ярким цветом на глазах.

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#косметика
#уход
#мода
#стиль
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Названа самая любимая ягода россиян
Исследование: Клубника стала любимой ягодой россиян
03 июля 2024, 19:10

Фото: iStock/Damian Lugowski

Исследование редакции ВФокусе Mail.ru показало, что самой любимой ягодой россиян является клубника.
Второе и третье места в этом рейтинге разделили между собой черешня и малина, а далее следуют земляника, вишня и черника.

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что клубнику называли своей любимой ягодой чаще женщины, в то время как мужчины наиболее чаще женщин отдавали предпочтение чернике.

Как пишет Газета.ру, в предлагаемом в исследовании списке ягод на выбор также были смородина, голубика, крыжовник, шелковица, жимолость, кизил, черемуха, костяника.

Ранее исследование «Выберу.ру» показало, что россияне в среднем тратят по 5-8 тыс. рублей на содержание домашних животных.

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Стало известно, сколько россияне тратят на содержание питомцев
«Выберу.ру»: Россияне тратят в среднем 5-8 тыс рублей на питомцев
03 июля 2024, 19:02

Фото: iStock/FamVeld

Исследование «Выберу.ру» показало, что россияне в среднем тратят по 5-8 тыс. рублей на содержание домашних животных.
При этом собаки обходятся в содержании дороже, чем коты, а регулярными издержками владельцев животных являются питание питомцев, игрушки, средства гигиены, уход за шерстью.

«Содержание домашнего питомца — это первоклассный тренажёр по развитию финансовой грамотности, особенно в условиях регулярного роста цен на товары для животных и ветеринарные услуги», — прокомментировала в беседе с Газета.ру директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

Ранее данные BestDoctor показали, что в России в первом полугодии этого года наблюдался рост числа страховок для сдающегося жилья.

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