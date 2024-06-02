Посадочный модуль китайского аппарата совершил посадку на обратной стороне Луны

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Посадочный модуль китайского космического зонда «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на обратной стороне Луны. Там он приступит к сбору образцов камней и лунного грунта.
Об этом сообщило информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA). В сообщении агентства уточняется, что комбинация взлётного и посадочного модуля благополучно прилунилась в заранее выбранной зоне посадки. Она расположена в бассейне Южный полюс - Эйткен.
Ракета «Чанчжэн-5 Y8» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в пятницу, 1 июня, в 12:27 по московскому времени. В случае успеха миссии, космический зонд «Чанъэ-6» впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны.
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Александр Бойцов