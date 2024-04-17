Борисов сообщил, что первый запуск ракеты «Ангара-А5М» состоится в 2027 году

Фото: сайт Кремля
Глава российской госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что первый запуск модернизированной ракеты «Ангара-А5М» состоится в 2027 году. Об этом Борисов сообщил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Борисов отметил, что на сегодняшний день осуществляется процесс создания модернизированной ракеты «Ангара-А5М» с более мощным маршевым двигателем РД-191М. По словам главы «Роскосмоса», недавно завершились все необходимые испытания.
Борисов подчеркнул, что «Ангара-А5М» создаётся с возможностью запуска в дальнейшем пилотируемых кораблей.
Ранее американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск в социальной сети X написал, что с нетерпением ждет демонстрации российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ». Ракета «Амур-СПГ» проектируется с 2020 года. Ее первый пуск может состояться до конца десятилетия.
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Борисов подчеркнул, что «Ангара-А5М» создаётся с возможностью запуска в дальнейшем пилотируемых кораблей.
Ранее американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск в социальной сети X написал, что с нетерпением ждет демонстрации российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ». Ракета «Амур-СПГ» проектируется с 2020 года. Ее первый пуск может состояться до конца десятилетия.
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Екатерина Коршунова