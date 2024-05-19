Братья Запашные рассказали об угрозах из-за поездки на Донбасс

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные рассказали РИА Новости, что им неоднократно угрожали из-за поездки на Донбасс.
«Нам не первый год уже поступают угрозы, но, несмотря на всё это давление, мы всё равно приехали сюда. И я скажу в прямом смысле слова, что мне уже грустно становится от того, что с этой публикой нам на время придётся попрощаться», — заявил Эдгар Запашный.
Его брат Аскольд подчеркнул, что все участники поездки отправились в регион на добровольной основе. На предложения отказаться они только удивлялись и заявляли, что обязательно поедут на Донбасс.
Аскольд также заявил, что те, кто не смог отправиться в поездку, были очень расстроены.
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