Братья Запашные рассказали об угрозах из-за поездки на Донбасс

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что кризисные группы, помогающие женщинам с Кавказа, — это псевдоправозащитники и мошенники. Так в своем Telegram-канале Солтаев прокомментировал ситуацию со сбежавшей из дома чеченкой Лией Заурбековой.