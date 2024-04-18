Запашный предупредил об обманчивости милой внешности панд

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Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что милая внешность панды обманчива.
Он предупредил, что с этими животными надо вести себя осторожно, поскольку этот тот же самый медведь, который при желании может причинить серьёзный вред.
Так Запашный прокомментировал случай с пандой Катюшей, которая поранила сотрудника зоопарка.
Ранее Эдгард Запашный выражал уверенность в том, что внесённый в Госдуму законопроект о запрете использовать животных в цирке не пройдёт, поскольку он является лишь пиаром.
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Так Запашный прокомментировал случай с пандой Катюшей, которая поранила сотрудника зоопарка.
«Панда — это очень большое животное. Понятно, что Катюша пока маленькая. Но этот случай в Московском зоопарке говорит о том, что мимимишность, которую пропагандируют люди, не соответствует действительности. Животное поступает так, как считает нужным. Мнение, что, если ты будешь ласков с животным и оно ответит взаимностью, не всегда правдиво», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Запашный.
Ранее Эдгард Запашный выражал уверенность в том, что внесённый в Госдуму законопроект о запрете использовать животных в цирке не пройдёт, поскольку он является лишь пиаром.
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Мелисса Тимофеева