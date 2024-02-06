Британец получил учёную степень в возрасте 95 лет и не хочет останавливаться

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95-летний врач Дэвид Марджот из британского Суррея стал старейшим выпускником Кингстонского университета, сообщает телеканал NDTV. Психиатр на пенсии получил степень магистра современной европейской философии, и уже рассматривает для себя возможность прохождения нового курса.
В сообщении пресс-службы университета говорится, что после 65 лет брака жена доктора Марджота, к сожалению, скончалась за несколько лет до пандемии COVID, и «магистерский курс был важен для него, чтобы занять свой ум в течение этого времени».
В день выпуска Дэвид Марджот в сопровождении своего сына и зятя сорвал бурные овации своих коллег и аудитории, когда он выходил на сцену, и получил ученую степень от ректора Кингстонского университета профессора Хелен Лавилл.
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В день выпуска Дэвид Марджот в сопровождении своего сына и зятя сорвал бурные овации своих коллег и аудитории, когда он выходил на сцену, и получил ученую степень от ректора Кингстонского университета профессора Хелен Лавилл.
«Это была тяжелая работа, моя память уже не совсем та, что раньше, но мне повезло, что у меня были преподаватели мирового класса, и это был очень позитивный опыт. Я думаю, что важно всегда бросать себе вызов, даже когда становишься старше», — дал он совет тем, кто думает о возвращении к образованию после десятилетий отсутствия практики.В 95 лет доктор Марджот уже является одним из старейших выпускников Великобритании за всю историю. А рекордсменом страны является 96-летний Арчи Уайт, окончивший Брайтонский университет в 2021 году.
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Артем Путинцев