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Британец получил учёную степень в возрасте 95 лет и не хочет останавливаться

06 февраля 2024, 06:44
Фото: iStock/designer491

Фото: iStock/designer491

95-летний врач Дэвид Марджот из британского Суррея стал старейшим выпускником Кингстонского университета, сообщает телеканал NDTV. Психиатр на пенсии получил степень магистра современной европейской философии, и уже рассматривает для себя возможность прохождения нового курса.
В сообщении пресс-службы университета говорится, что после 65 лет брака жена доктора Марджота, к сожалению, скончалась за несколько лет до пандемии COVID, и «магистерский курс был важен для него, чтобы занять свой ум в течение этого времени».

В день выпуска Дэвид Марджот в сопровождении своего сына и зятя сорвал бурные овации своих коллег и аудитории, когда он выходил на сцену, и получил ученую степень от ректора Кингстонского университета профессора Хелен Лавилл.


«Это была тяжелая работа, моя память уже не совсем та, что раньше, но мне повезло, что у меня были преподаватели мирового класса, и это был очень позитивный опыт. Я думаю, что важно всегда бросать себе вызов, даже когда становишься старше», — дал он совет тем, кто думает о возвращении к образованию после десятилетий отсутствия практики.

В 95 лет доктор Марджот уже является одним из старейших выпускников Великобритании за всю историю. А рекордсменом страны является 96-летний Арчи Уайт, окончивший Брайтонский университет в 2021 году.

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#образование
#великобритания
#университет
#пожилые люди
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Украинский беспилотник взорвался в городе Губкине Белгородской области
Гладков: Беспилотник ВСУ атаковал белгородский город Губкин, пострадавших нет
06 февраля 2024, 07:25

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинский беспилотник взорвался в городе Губкин Бедгородской области, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Город Губкин подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате украинской атаки повреждены четыре частных дома. В жилых помещениях выбиты окна и посечены кровли, также пострадали фасады и заборы. Гладков добавил, что подомовой обход продолжится утром, когда станет светло.

Накануне глава региона также сообщал, что ВСУ за прошедшие сутки более 80 раз обстреляли территорию Белгородской области. Отмечается, что украинские войска обстреляла шесть приграничных районов Белгородской области, выпустив по ним 72 снаряда. Также было совершено 11 атак с использованием дронов-камикадзе.

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#бпла
#город
#дома
#telegram
#всу
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ТАСС: В портах Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за угрозы БПЛА
06 февраля 2024, 03:16

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В портах Выборг, Приморск, Усть-Луга и Высоцк в Ленинградской области введен режим повышенной готовности из-за украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжения капитанов соответствующих портов, опубликованных на сайте Администрации морских портов Балтийского моря.
«Основание для режима повышенной готовности — возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак беспилотных летательных аппаратов ВС Украины», — указано на сайте (цитата по ТАСС).

При этом надо заметить, что капитаны других портов Балтийского моря — Большого и пассажирского портов Санкт-Петербурга и порта Калининграда, подобных распоряжений не публиковали.

Границы территории возможной чрезвычайной ситуации включают территорию и акваторию портов. В рамках режима повышенной готовности поручено обеспечить частичную светомаскировку административных зданий портов.

Напомним, что 21 января пожар произошел в Морском торговом порту Усть-Луги Ленинградской области. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, возгорание произошло в терминале компании «Новатэк». По предварительной информации, пожар произошел из-за внешнего воздействия.

18 января над территорией Ленинградской области ПВО впервые перехватила украинский БПЛА, целью которого стал Петербургский нефтяной терминал, о чем рассказал его владелец Михаил Скигин.

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#бпла
#ленинградская область
#украина
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Небензя назвал удары США по Сирии и Ираку попыткой поправить предвыборный имидж
06 февраля 2024, 01:03

Фото: РИА Новости/Нэнси Сисель

Удары США по Сирии и Ираку не являются ничем иным, кроме как попыткой подправить имидж нынешней администрации США перед выборами. Так считает постпред РФ в ООН Небензя, чьи слова приводят «Известия».
«Видим в этих попытках поиграть мускулами прежде всего <...> желание хоть как-то подправить провальный имидж действующий американской администрации на международной арене в свете набирающей обороты президентской предвыборной кампании», — сказал Небензя на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН в связи с ударами США по Ираку и Сирии.

Он также заявил, что эти удары рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта. По его словам, участие в атаках Соединенных Штатов и королевских ВВС Великобритании ни у кого не должно создавать иллюзии созданной международной коалиции. Как и в случае авиаударов по Йемену, «действия англосаксов представляют прямую угрозу международному миру и безопасности», подчеркнул российский постпред.



США, в ходе первого удара по объектам в Ираке и Сирии, выпустили более 125 высокоточных управляемых снарядов за 30 минут, заявил журналистам в ходе традиционного брифинга координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Атака была направлена против позиций сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.

Ранее центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о поражении более 85 целей, принадлежащих КСИР, в ответ на атаку на свою военную базу в Иордании. Атаки включали удары по оперативным центрам командования и контроля, разведывательным центрам, ракетным комплексам, складам беспилотных летательных аппаратов и объектам логистики, связанным с группировками ополчения и их спонсорами из КСИР. Эти объекты поддерживали нападения на силы США и международную коалицию.

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#оон
#сша
#сирия
#ирак
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Тульского мобилизованного приговорили к шести годам колонии за оставление части
06 февраля 2024, 00:25

Фото: iStock/Pattanaphong_Khuankaew

Тульский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Иннокентия Борматова к шести годам колонии, сообщает ТАСС. Мужчину признали виновным в самовольном оставлении части без уважительной причины.
По версии следствия, в январе 2023 года Борматов покинул воинскую часть, находившуюся «на территории, где введено военное положение». После этого мобилизованный уехал домой, в Тульскую область. В конце октября прошлого года мужчина был задержан сотрудниками военной полиции.

В пресс-службе суда отметили, что на оглашении приговора присутствовали около 400 военнослужащих, в том числе командный состав воинской части, где служил Борматов.

Как сказано в пресс-релизе суда, после оглашения приговора его председатель провел с военнослужащими, среди которых были как контрактники, так и мобилизованные, беседу об уголовной ответственности «за совершение преступлений против порядка пребывания на военной службе».

Ранее в Бурятии на 5 лет осудили за дезертирство мобилизованного, который инсценировал собственную смерть. Зоригто Арабжаев, мобилизованный в сентябре прошлого года, отправился в зону проведения СВО. В марте он вернулся домой в 10-дневный отпуск. Однако по прошествии этого времени на фронт не вернулся. Сотрудники полиции, прибывшие по месту жительства россиянина, встретили его сына, который предоставил свидетельство о смерти отца. Позднее выяснилось, что документ подделан – Арабжаев приобрёл его у неизвестного продавца. В мае сотрудники полиции вновь прибыли к нему домой и обнаружили мобилизованного живым. После этого его задержали.


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#тульская область
#суд
#приговор
#мобилизация
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«Страна»: Украинское издание «Бигус.Инфо» обвинило СБУ в слежке за сотрудниками
05 февраля 2024, 23:39

Фото: РИА Новости/Стрингер

Руководство украинского издания «Бигус.Инфо» обвинило Департамент защиты нацгосударственности Службы безопасности Украины (СБУ) в слежке за своими сотрудниками. Об этом 5 февраля пишет «Страна.ua».
Собственное расследование журналистов установило, что к слежке причастны 30 человек. Также журналисты заявили, что им удалось опознать тех, кто устроил за ними слежку и ими оказались сотрудники СБУ.

«За день до вылазки «Бигус.Инфо» в загородный комплекс, свой «корпоратив» там провела интересная компания персонажей. Они бронировали домики на одноразовые сим-карты, приезжали на номера прикрытия и привозили за собой огромные чемоданы», — рассказал глава проекта Денис Бигус, добавив, что они оставили в номерах, в которые затем заселились журналисты, скрытые камеры.

В ответ пресс-служба СБУ опубликовала комментарий, в котором фактически подтвердила факт «разработки» сотрудников «Бигус.инфо», но в связи не с их журналистской деятельностью, а с покупкой ими наркотиков. По имеющейся у СБУ оперативной информации, один из операторов проекта фигурировал в уголовном деле, связанном с наркотиками.

В пресс-службе СБУ также заявили, что приняли «соответствующие кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности и оптимизированы направления его работы».

Напомним, что 1 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил главу департамента Службы безопасности Украины (СБУ) Романа Семенченко. По информации «Страны», увольнение Семенченко с должности главы департамента, который в том числе занимался и вопросами защиты информационного пространства, было связано именно со скандалом вокруг слежки за журналистами Bihus.Info. В середине января в сети распространились записи скрытой съемки, на которых журналисты употребляют наркотики, после чего руководитель проекта Денис Бигус уволил сотрудников, оказавшихся в центре скандала.

СБУ начала расследование по факту прослушивания журналистов после волны критики и освещения скандала в западных СМИ, а также обвинений режима Зеленского со стороны оппозиционных ему депутатов в целенаправленной слежке за журналистами, раскрывающими факты коррупции.

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#сбу
#журналисты
#украина
#скандал
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Эксперт по сну Сили рассказал о простых способах избавления о храпа
Эксперт по сну Сили: чай с мятой поможет избавиться от храпа
05 февраля 2024, 20:52

Фото: iStock/millann

Чашка чая с мятой перед сном позволит избавиться от храпа. Об этом сообщил эксперт по сну Мартин Сили, чьи слова приводит Daily Mirror.
По его словам, напиток обладает противовоспалительным действием, благодаря которому уменьшается заложенность дыхательных путей. Также чай с мятой способен очистить носовые пазухи, облегчить дыхание и снизить риск возникновения храпа.

Также стоит принять тёплый душ перед сном, чтобы избавиться от этой проблемы. Также можно усилить эффект, поместив на лейку душа мешочек с мятой. Это обогатит пар эфирными маслами, что дополнительно освободит человека от заложенности носа.

Ранее врач-диетолог Лиза Янг сообщила, что похудеть и оздоровить организм поможет качественный сон.

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#сон
#эксперты
#чай
#здоровье
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В России запретят популяризацию VPN-сервисов
Роскомнадзор напомнил о запрете популяризации VPN с 1 марта
05 февраля 2024, 19:47

Фото: istock / Prykhodov

В Российской Федерации с 1 марта запретят популяризацию VPN-сервисов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роскомнадзора.

Согласно сообщению ведомства, средства обхода блокировок на территории страны запрещены с февраля 2020 года, в соответствии с законодательством. VPN-сервисы также входят в эту категорию, если они не ограничивают доступ к запрещенным ресурсам. С 1 марта 2024 года вступит в силу запрет, который ограничивает доступ к материалам, популяризирующим такие средства обхода блокировок.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило, что в РФ будут блокировать VPN-сервисы, которые экспертная комиссия определила как потенциальную угрозу для безопасности интернета. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#запрет
#страны
#рф
#сервис
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Москва и Петербург стали лидерами по числу кофеен в России
05 февраля 2024, 19:44

Фото: istockphoto.com/Sirina85

Согласно данным сервиса 2ГИС, по количеству кофеен в России лидируют Москва и Санкт-Петербург.
На третьем месте — Краснодар.

Как передаёт «Петербургский дневник», число кофеен в Петербурге выросло на 19% за год, в то время как точек кофе стало, наоборот, меньше на 1%.

Также выяснилось, что жители крупных городов в среднем выпивают 1-2 чашки кофе в день.

Ранее специалистами не раз отмечалось, что кофеин способен взбадривать клетки мозга, что способствует повышению уровня кислорода и, в свою очередь, способствовать нормализации пониженного давления. Как передаёт Общественная Служба Новостей, такой кофеин намного эффективнее не в кофе, а в чёрном чае, поскольку именно чайный его вид действует дольше и мягче. Кроме того, при пониженном давлении врачи рекомендуют пить чёрный чай с сахаром.

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#кофе
#чай
#санкт-петербург
#статистика
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Эксперт Попков оспорил необходимость введения субсидий для самозанятых таксистов
05 февраля 2024, 19:38

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В России нет 2,5 млн самозанятых таксистов, поэтому запросы о введении субсидий неактуальны, а данные недостоверны. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил председатель координационного совета профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.
Ранее объединение самозанятых таксистов попросило председателя Госдумы Вячеслава Володина ввести субсидии для таксистов, которые позволят им покупать локализованные автомобили.

Специалист подчеркнул, что по сообщениям Дептранса Москвы, самозанятыми в такси числятся всего 200 человек.

В целом по России идёт расчёт на 400 тысяч разрешений, поэтому в стране не может быть 2,5 миллионов самозанятых.

Попков добавил, что в Москве субсидии выплачиваются стабильно в размере порядка 20%. Часть предоставляется Минпромторгом, а остальное – правительством Москвы.

По его словам, если Госдума не примет это предложение, никаких негативных последствий не будет.

«Мы (совет профсоюза – ред.) всегда были против самозанятых на транспорте, поскольку они не смогут обеспечить необходимый уровень безопасности и выполнить требования, которые есть к перевозкам. Как физлицо они не могут этого сделать», – подчеркнул Попков.
В заключение беседы с «Радио 1» он добавил, что эту информацию явно раздули агрегаторы, которым это крайне выгодно, поскольку именно в них работает большая часть самозанятых таксистов.

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#такси
#госдума
#россия
#самозанятые
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