В России могут ввести выплаты за годы супружеской жизни

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23 января в Госдуму внесли законопроект «О дополнительной мере социальной поддержки лиц, состоящих в браке длительное время», согласно которому супругам, которые прожили вместе более 20 лет будут платить премии на юбилейные даты.
Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что законопроект уже внесён в Государственную думу.
Таким образом, предлагается возложить данные расходы на федеральный бюджет. Такая мера поддержки сможет создать хорошее настроение для проведения праздничного мероприятия.
Новый законопроект предполагает поощрять супругов, состоящих в браке не менее двадцати лет. 20 лет семейной жизни станет первым рубежом, за который полагается первая выплата размер которой составит 20 тысяч рублей. Далее премии будут выплачиваться на каждую круглую дату. Сумма будет равна прожитым в браке годам.
Если законопроект будет принят, то он вступит в силу 1 июля 2024 года.
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«У нас в регионах сегодня выплачиваются соответствующие социальные выплаты семьям, которые празднуют юбилей со дня свадьбы. Но это всё зависит от регионов. В каком-то регионе есть возможность платить 50 тыс., например, в Санкт-Петербурге, где-то только 5 тыс., а где-то вообще нет возможности. Но мы не должны дискриминировать людей в зависимости от места их проживания», — пояснил Нилов в беседе с RT.
Новый законопроект предполагает поощрять супругов, состоящих в браке не менее двадцати лет. 20 лет семейной жизни станет первым рубежом, за который полагается первая выплата размер которой составит 20 тысяч рублей. Далее премии будут выплачиваться на каждую круглую дату. Сумма будет равна прожитым в браке годам.
Если законопроект будет принят, то он вступит в силу 1 июля 2024 года.
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Элина Позднякова