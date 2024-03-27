Британка перепутала вязаный помпон от шапки с ежом и отвезла к ветеринарам

Фото: iStock/Olga_Vasilyeva
Пожилая британка принесла «пугающе неподвижного ежа» в центр спасения животных в графстве Чешир, однако ветеринары выяснили, что дама приняла за животное просто лежавший на обочине дороги помпон от вязаной шапки. Об этом курьёзном, но милом случае пишет британское издание The Independent.
Женщина была сосредоточена на том, чтобы поступать правильно, беспокоясь о животном. Она беспокоилась, что ёж не двигался и не какал всю ночь, несмотря на кормление кошачьим кормом. А утром отнесла его в больницу дикой природы в заповеднике Лоуэр-Моссвуд.
Дежурный ветеринар Джанет Котце тут же всё поняла, когда открыла коробку, но была поражена добротой и отзывчивостью пожилой дамы («лет шестидесяти-семидесяти», по её словам). Когда она рассказала обо всем сердобольной британке, та взяла коробку обратно и унесла «ежа» с собой.
Читайте также:
Подмосковные ветеринары спасали умирающего козлёнка
Дежурный ветеринар Джанет Котце тут же всё поняла, когда открыла коробку, но была поражена добротой и отзывчивостью пожилой дамы («лет шестидесяти-семидесяти», по её словам). Когда она рассказала обо всем сердобольной британке, та взяла коробку обратно и унесла «ежа» с собой.
«Наши сердца растаяли, когда добрая душа подумала, что спасает ежонка, только чтобы обнаружить, что это пушистый помпон от шапочки боббл. <...> Помните, доброта не знает границ, даже по отношению к искусственному пушистому другу. Пожалуйста, помните, если вы заметили ежика на улице днем, это признак того, что что-то не так. Положите их в коробку с источником тепла и обратитесь за помощью к местным ветеринарам. Давайте обезопасим наших колючих друзей!», — написали сотрудники клиники в социальных сетях.Ежи входят в число более чем 40% видов животных Великобритании, численность которых сокращается из-за использования пестицидов и потери среды обитания.
Читайте также:
Подмосковные ветеринары спасали умирающего козлёнка
В Новороссийске спасатели приехали спасать енота, но он отказался
Стало известно, какие болезни переносят разгуливающие по Петербургу ежи
Артем Путинцев