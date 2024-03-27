Британка перепутала вязаный помпон от шапки с ежом и отвезла к ветеринарам

Пожилая британка принесла «пугающе неподвижного ежа» в центр спасения животных в графстве Чешир, однако ветеринары выяснили, что дама приняла за животное просто лежавший на обочине дороги помпон от вязаной шапки. Об этом курьёзном, но милом случае пишет британское издание The Independent.