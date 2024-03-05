Подмосковные ветеринары спасали умирающего козлёнка

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Козлёнка, страдающего от опасной болезни — тимпании, спасли врачи Сергиево-Посадской ветеринарной станции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия московской области.
«Тимпания — это незаразная болезнь, она нередко встречается у парнокопытных. Болезнь происходит из-за неправильного кормления. При тимпании быстро развивается вздутие живота, если животному не помочь, оно может погибнуть», — отметил первый заместитель Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.У козлёнка тимпания началась из-за чрезмерного выпаивания молоком. Для спасения животного потребовалась операция. Ветеринары сделали прокол, выпустили скопившийся в ЖКТ воздух и назначили терапию.
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