Брошенная родственниками в Мексике пенсионерка Котова вернулась в Воронеж

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Пенсионерка Валентина Котова, которую родственники бросили в Мексике, вернулась в Воронеж, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, 73-летняя Валентина Котова вместе с сыном и его женой прибыли в Мексику в 2022 году, предварительно продав всё имущество в России. Они планировали нелегально пересечь границу и попасть в США, однако, миграционная служба пресекла эту попытку. Позднее, сын Котовой и его супруга украинка всё же уехали в Штаты, бросив пожилую мать и дверей российского посольства без средств к существованию.
Благодаря помощи общественников, утром 17 ноября поезд из Москвы привёз женщину на главный вокзал Воронежа. Женщину встретили сотрудники министерства соцзащиты Воронежской области.
Поскольку у пенсионерки не осталось в России не имущества, ни средств к существованию, ей пришлось выбирать себе новый дом. Женщина остановилась на Воронежской области. По её словам, этот регион подходит по ей по климатическим и экономическим факторам.
С вокзала женщину привезли на снятую для неё общественниками квартиру.
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Благодаря помощи общественников, утром 17 ноября поезд из Москвы привёз женщину на главный вокзал Воронежа. Женщину встретили сотрудники министерства соцзащиты Воронежской области.
С вокзала женщину привезли на снятую для неё общественниками квартиру.
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Евгения Парфентьева