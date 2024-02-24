Бухгалтер в Орске подозревается в хищении более 12 млн рублей

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Оренбургской области.
В Орске возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней женщины, подозреваемой в мошенничестве на сумму более 12 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Оренбургской области.
Предварительное следствие установило, что подозреваемая, являясь бухгалтером на одном из заводов Новотроицка, подделала 28 заявок на выплату заработной платы и социальных пособий. Общая сумма хищения составила 10 837 000 рублей.
Помимо этого, за период с января 2022 года по апрель 2023 года, работая бухгалтером того же завода, женщина присвоила еще 1 355 000 рублей, принадлежащих акционерному обществу. Часть похищенных денег она потратила на покупку подарков мужу, такой как золотая цепочка и браслет, а также приобрела различную бытовую технику и другие вещи.
В настоящее время расследование обоих уголовных дел продолжается. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Если вина женщины будет доказана, ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Хищение было обнаружено в ходе аудиторской проверки финансовой деятельности предприятия. Женщина ранее не привлекалась к уголовной ответственности.
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Помимо этого, за период с января 2022 года по апрель 2023 года, работая бухгалтером того же завода, женщина присвоила еще 1 355 000 рублей, принадлежащих акционерному обществу. Часть похищенных денег она потратила на покупку подарков мужу, такой как золотая цепочка и браслет, а также приобрела различную бытовую технику и другие вещи.
Хищение было обнаружено в ходе аудиторской проверки финансовой деятельности предприятия. Женщина ранее не привлекалась к уголовной ответственности.
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Сергей Калугин