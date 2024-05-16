Бьюти-блогер Горбунова назвала инновационное средство для очищения лица

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Бьюти-блогер и руководитель студии красоты Рия Горбунова заявила, что для очищения кожи лица идеальным инновационным косметическим средством является энзимная пудра.
По её словам, такая пудра улучшает текстуру кожи и цвет лица, а также предотвращает появление прыщей.
В беседе с «Вечерней Москвой» Горбунова отметила, что энзимную пудру можно использовать один-два раза в неделю в зависимости от типа кожи.
А визажист-стилист Евгения Паша рекомендовала матовые текстуры, тени неярких оттенков, растушеванные линии и длинные выразительные ресницы при нависшем веке.
Ранее врач-дерматовенеролог, косметолог, кандидат медицинских наук Майя Парфёнова заявляла, что увлажняющие бальзамы и помады для губ не наносят существенного вреда в зимний период.
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В беседе с «Вечерней Москвой» Горбунова отметила, что энзимную пудру можно использовать один-два раза в неделю в зависимости от типа кожи.
А визажист-стилист Евгения Паша рекомендовала матовые текстуры, тени неярких оттенков, растушеванные линии и длинные выразительные ресницы при нависшем веке.
«Важно использовать не слишком яркие и не очень контрастные тени, чтобы не подчеркивать основную складку. Лучшим решением будет мягкий макияж смоки айз с плавными растушеванными линиями», — отметила в беседе с «Москвой 24» Паша.
Ранее врач-дерматовенеролог, косметолог, кандидат медицинских наук Майя Парфёнова заявляла, что увлажняющие бальзамы и помады для губ не наносят существенного вреда в зимний период.
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Мелисса Тимофеева