Врач Парфёнова опровергла миф о вреде бальзамов для губ зимой

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Врач-дерматовенеролог, косметолог, кандидат медицинских наук Майя Парфёнова заявила, что увлажняющие бальзамы и помады для губ не наносят существенного вреда в зимний период.
«Кожа нуждается в увлажнении круглый год, а в зимний период, с началом отопительного сезона, особенно. Мнение о том, что зимой нельзя использовать увлажняющие косметические средства для лица и для губ, неверно. Использовать их можно, нанося их не менее чем за 30 минут до выхода на улицу. При этом более актуальными могут быть питательные средства и эмоленты, которые восстанавливают липидный слой, препятствуют испарению влаги и переохлаждению кожи, снимают зуд, сухость и раздражение», – объяснила в беседе с «Петербургским дневником» Парфёнова.В то же время специалист призвала проверять состав косметической продукции, поскольку многое зависит именно от этого. При выборе средств Парфёнова рекомендовала обращать внимание на те, что содержат полезные ингредиенты.
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