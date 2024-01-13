Техасские власти по указу губернатора прогнали федеральных пограничников

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Власти штата Техас самостоятельно стали контролировать границу США и Мексики, сообщил телеканал CBS со ссылкой на двух американских чиновников.
В соответствии с указом губернатора Грега Эббота Национальная гвардия штата взяла под контроль Игл-Пасс, запретив агентам федеральной пограничной службы США приближаться к ограждениям на границе. В расположенном там парке Шелби содержались перед отправкой домой мигранты, незаконно пересёкшие реку Рио-Гранде.
Произошло это после того, как «федералы» попытались убрать водные преграды и колючую проволоку, поставленные штатом для пресечения потока нелегалов. Свои действия местные власти аргументировали тем, что администрация Байдена поощряет нелегальную миграцию. Теперь участок границы полностью перешел под контроль штата.
12 января Минюст США обращался в Верховный суд в связи с ситуацией на границе. Ведомство утверждало, что власти Техаса пытаются заблокировать доступ пограничникам и федеральной нацгвардии к примерно 4 км границы. Согласно американскому законодательству, погранслужба ответственна за оформление мигрантов на территории США.
Ранее губернатор Техаса Грег Эббот обвинил президента США Джо Байдена в дестабилизации страны из-за подхода Белого дома к вопросу нелегальной миграции. Он подчеркнул, что Техас старается сохранить целостность Соединенных Штатов.
Проблема не нова для Соединенных Штатов. Власти Нью-Йорка открыто заявляли, что из-за наплыва мигрантов у них не хватает средств на госпрограммы для собственных граждан, а также на выполнение рутинных задач городской администрации, таких, например, как вывоз мусора.
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Произошло это после того, как «федералы» попытались убрать водные преграды и колючую проволоку, поставленные штатом для пресечения потока нелегалов. Свои действия местные власти аргументировали тем, что администрация Байдена поощряет нелегальную миграцию. Теперь участок границы полностью перешел под контроль штата.
Ранее губернатор Техаса Грег Эббот обвинил президента США Джо Байдена в дестабилизации страны из-за подхода Белого дома к вопросу нелегальной миграции. Он подчеркнул, что Техас старается сохранить целостность Соединенных Штатов.
Проблема не нова для Соединенных Штатов. Власти Нью-Йорка открыто заявляли, что из-за наплыва мигрантов у них не хватает средств на госпрограммы для собственных граждан, а также на выполнение рутинных задач городской администрации, таких, например, как вывоз мусора.
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Артем Путинцев