Байдена обвинили в разрушении США

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Губернатор Техаса Грег Эббот обвинил президента США Джо Байдена в дестабилизации страны из-за подхода Белого дома к вопросу нелегальной миграции. Эту позицию он выразил в своем посте на странице в социальной сети.
Эббот подчеркнул, что Техас старается сохранить целостность Соединенных Штатов. Он отреагировал на сообщение о том, что Министерство юстиции США предупредило, что подаст иск, если Техас будет применять закон, позволяющий арестовывать и преследовать участников незаконного пересечения границы.
Ранее президент направил госсекретаря Энтони Блинкена в Мексику для переговоров с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. По словам Байдена, это должно помочь разрешить кризис, связанный с рекордным уровнем нелегальной миграции.
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«Я никогда не видел такого отношения к закону и порядку в США», — написал Эббот.
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Артем Кузьмин