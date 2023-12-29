Радио1
Главная / Новости / Политика/ Байдена обвинили в разрушении США

Байдена обвинили в разрушении США

Губернатор Техаса: Байден разрушает США своей позицией по нелегальным мигрантам
29 декабря 2023, 04:34
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Губернатор Техаса Грег Эббот обвинил президента США Джо Байдена в дестабилизации страны из-за подхода Белого дома к вопросу нелегальной миграции. Эту позицию он выразил в своем посте на странице в социальной сети.
Эббот подчеркнул, что Техас старается сохранить целостность Соединенных Штатов. Он отреагировал на сообщение о том, что Министерство юстиции США предупредило, что подаст иск, если Техас будет применять закон, позволяющий арестовывать и преследовать участников незаконного пересечения границы.

«Я никогда не видел такого отношения к закону и порядку в США», — написал Эббот.

Ранее президент направил госсекретаря Энтони Блинкена в Мексику для переговоров с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. По словам Байдена, это должно помочь разрешить кризис, связанный с рекордным уровнем нелегальной миграции.

Читайте также:

В Колорадо озвучили условия восстановления Трампа на праймериз

В США призвали снизить зарплату пресс-секретаря Байдена Жан-Пьер до $1

Трамп обвинил жуликоватого Байдена в испорченном Рождестве
#сша
#президент
#закон
#кризис
#отношения
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Франции уличили Залужного в открытой войне против Зеленского
Филиппо: Залужный начал жестокую войну против Зеленского, обвинив его в провале
29 декабря 2023, 04:11

Фото: iStock/Tomas Ragina

Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный начал поистине «открытую, жестокую и публичную войну» против президента страны Владимира Зеленского. Французский политик Флориан Филиппо заявил об этом в Twitter, напомнив пресс-конференцию, где Залужный обвинил украинского лидера в провале контрнаступления.
Филиппо также осудил Залужного за требование мобилизовать еще 500 тысяч украинцев, что вынудило Зеленского предложить законопроект о мобилизации, вызвавший серьезное общественное негодование и критику в адрес властей.

«Зеленский столкнулся с полным провалом. Киевский режим продолжает терпеть неудачи! Франция должна прекратить поддерживать эту бойню: никаких дополнительных 500 000 украинцев не нужно жертвовать ни за что, не нужно дополнительно насиловать наш народ! Мы хотим мира!» — заявил Филиппо.
Ранее в Генштабе отказались нести ответственность за предложенный законопроект. Главком ВСУ опроверг слова президента Украины о необходимости мобилизовать 500 тысяч граждан, утверждая, что командование не давало такого распоряжения.

Читайте также:

Рогов: Система ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь

В ГУР назвали информационной борьбой заявления Буданова об атаке на Крым

В Верховной раде Украины предупредили о потере городов без помощи США
#сша
#франция
#законопроект
#режим
#всу
#зеленский
#пво
#рогов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Салливан призвал РФ освободить осуждённого за шпионаж Джейка Уилана
29 декабря 2023, 04:08

Фото: iStock/rarrarorro

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан призвал Россию освободить гражданина США Пола Уилана, который был арестован пять лет назад по обвинению в шпионаже. Он также отметил, что "интенсивная работа" над его возвращением на родину продолжается. Об это пишет РИА Новости.
Салливан утверждает, что Уилан, причастность которого к шпионажу установили российские следствие и суд, пять лет провёл в Российской Федерации под «неправомерным арестом».

«Мы вновь призывам Россию освободить его немедленно. Мы продолжаем интенсивно работать над тем, чтобы вернуть его домой к родным. Наши мысли сегодня с ним и его замечательной сильной семьей», — цитирует агентство советника президента США.

Американца Пола Уилана в России обвинили в шпионаже и приговорили к 16 годам тюрьмы. По версии российских правоохранительных органов, он пытался получить сведения о курсантах одного из учебных заведений ФСБ. Сам Уилан свою вину не признаёт. Госдепартамент США, в свою очередь, включил осужденного в списки «неправомерно удерживаемых», и многократно заявлял, что пытается договориться о его обмене с РФ.

Читайте также:

Блинкен высказался о ситуации с арестованными в России американцами

Заключённый за шпионаж американец Пол Уилан заявил, что США бросили его

Госдеп сделал России новое предложение по обмену Уилана
#сша
#следствие
#рф
#тюрьма
#шпион
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посол РФ Феоктистов выступил против передачи Украине российских вертолетов
29 декабря 2023, 03:55

Фото: iStock/HStocks

Посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил, что Россия категорически против возможной передачи Аргентиной Украине российских вертолётов. Об этом пишет РИА Новости.
Портал Noticias Urbanas ранее сообщал, что Аргентина планирует пожертвовать Украине два вертолёта Ми-171E, произведённых в РФ. Они были приобретены в 2011 году для антарктических проектов.

Феоктистов отметил, что аргентинские власти официально никак не комментировали эту ситуацию. По его словам, вертолёты продолжительное время использовались в Арктике, демонстрирую качество и надёжность. Сейчас же Ми-171 находятся в нерабочем состоянии, им требуется капремонт, добавил Феоктистов.

«Но сути дела это не меняет: мы категорически против их передачи противникам России. Тем более что это противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя», — заключил посол.

Читайте также:

В Аргентине прошли очередные протесты против реформ президента Милея

Новый президент Аргентины с битой в руках поздравил сограждан с Рождеством

Президент Аргентины Милей рассказал, кому отдаёт всю зарплату
#посол
#аргентина
#рф
#вертолёты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о реакции Украины на новый пакет помощи от США
WP: Украина «с прохладной благодарностью» восприняла новый пакет помощи от США
29 декабря 2023, 03:55

Фото: iStock/Olena_Z

Новый пакет финансовой помощи США для Украины в размере 250 миллионов долларов был встречен в Киеве «с прохладной благодарностью», сообщила газета The Washington Post.
Украинские чиновники предупредили о возможных проблемах с выплатой зарплат и социальных пособий уже в январе в случае отсутствия дополнительных средств. Отмечается, что поддержка от США составляет приблизительно треть бюджета Украины.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев отметил, что новая финансовая помощь от США позволит Украине «продержаться» некоторое время.

Однако он подчеркнул, что эти средства не изменят ситуацию на военном поле в пользу Украины. Чернев также отметил наличие проблем с поддержкой Киева со стороны Соединенных Штатов.

Читайте также:

В Одесской области прогремели взрывы

С 2022 года Киев принудительно эвакуировал из ДНР 100 тысяч человек

Депутат Рады выступил против репрессивных методов мобилизации на Украине
#сша
#помощь
#поддержка
#чиновники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Постпред Ульянов: Ошибки ЕС будут провоцировать все больше недовольства в союзе
29 декабря 2023, 03:23

Фото: iStock/Alexandros Michailidis

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в настоящее время признаков грядущего развала Евросоюза (ЕС) не наблюдается, однако ряд ошибочных решений может спровоцировать рост критики и недовольства со стороны стран сообщества в адрес Брюсселя. Об этом пишет РИА Новости.
«Что касается прогноза относительно того, что ЕС развалится. Я знаю, что вы хотите напрямую задать этот вопрос. Я думаю, что пока таких признаков нет. Наоборот, есть очередь на вступление в Евросоюз, но, в то же время, ЕС проявляет себя в последнее время все более и более непрофессионально, допускает все больше и больше ошибок», — цитирует агентство слова собеседника.

Дипломат добавил, что если Евросоюз не сменит курс, то настроения против него будут расти — как это уже произошло в Великобритании. Недовольство ряда европейских стран связано, в том числе со значительным притоком мигрантов, уверен Ульянов. Он подчеркнул, что в связи с этим растёт популярность правых политических сил, и они начинают одерживать победу на парламентских выборах.

Читайте также:

В Германии заявили, что ЕС сможет оказывать помощь Украине без согласия Венгрии

В Грузии спрогнозировали сроки вступления страны в ЕС

Дипломат назвал страну, которая пострадает первой в случае эскалации между НАТО и РФ
#помощь
#курс
#страны
#дипломат
#ес
#нато
#евросоюз
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна первая женщина с состоянием в 100 миллиардов долларов
Внучка основателя L’Oréal Майерс стала первой женщиной с состоянием $100 млрд
29 декабря 2023, 03:04

Фото: iStock/darkojow

70-летняя Франсуаза Бетанкур Майерс, внучка основателя косметической компании L’Oreal, стала первой женщиной в истории, чье состояние превысило 100 миллиардов долларов. По данным индекса миллиардеров Bloomberg, в четверг ее состояние достигло 100,2 миллиарда долларов.
Рост стоимости акций L’Oreal, основанной в 1909 году, способствовал этому достижению. Отмечается, что стоимость предприятия составляет 268 миллиардов долларов. Франсуаза занимает пост заместителя председателя компании и владеет 35 процентами акций вместе со своей семьей.

За последние три года ее трижды признавали богатейшей женщиной мира по версии журнала Forbes.

Ранее Лорен Санчес, 53-летняя невеста одного из самых богатых людей в мире, Джеффа Безоса, поделилась секретом своего молодого вида. Она отметила, что для поддержания своей внешности важны пять вещей, включая использование солнцезащитного крема и практику медитации.

Читайте также:

Названы самые богатые семьи в мире

Французский миллиардер намерен усыновить садовника и завещать ему состояние

«Конец капитализма и эпидемия ожирения»: Миру представили шокирующие прогнозы на 2024 год
#эпидемия
#пост
#семьи
#компании
#рост
#предприятия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Камчатке вышедшая из берегов река Авача затопила питомник ездовых собак
29 декабря 2023, 02:58

Фото: iStock/Zaharov

На Камчатке река Авача, протекающая в Елизовском районе, подтопила питомник ездовых собак. Об этом сообщает Телеграм-канал «Камчатский север».
«Питомник ездовых собак «Авача-мэй» затопила река Авача. Собаки в данный момент в безопасности, но все же требуется помощь неравнодушных людей. Нужны сено, доски, волонтёры, отсыпка дамбы и прочее», — говорится в публикации.



Уточняется, что речная вода, разлившись по низменностям, достигла территории питомника примерно в десяти километрах от Елизово. В питомнике сейчас живут около десятка ездовых собак.

Читайте также:

В Ставропольском крае в ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой погиб человек

В Саратове мошенник обманул свыше 100 человек

В Санкт-Петербурге арестовали мужчину, сломавшего шлагбаум
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Колорадо озвучили условия восстановления Трампа на праймериз
Госсекретарь Колорадо Гризвольд: Трампа могут восстановить на праймериз
29 декабря 2023, 02:50

Фото: Сайт Кремля

Госсекретарь штата Джена Гризвольд заявила, что бывший президент США Дональд Трамп будет включен в список кандидатов на праймериз республиканцев в Колорадо в 2024 году, если его дисквалификация не будет подтверждена федеральным Верховным судом, передает РИА Новости.
Это произойдет во время сертификации, запланированной на 5 января 2024 года, если Верховный суд США не примет дело к рассмотрению.

Гризвольд также обратилась к Верховному суду с призывом проявить оперативность, учитывая приближающийся «дедлайн».

Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост президента в 2024 году.

Читайте также:

В США призвали снизить зарплату пресс-секретаря Байдена Жан-Пьер до $1

Трамп обвинил жуликоватого Байдена в испорченном Рождестве

Отстранившим Трампа от праймериз судьям поступили угрозы
#суд
#сша
#дело
#пост
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Американский сенатор призвал нанести удары по Ирану
Американский сенатор Грэм призвал нанести удары по ряду объектов в Иране
29 декабря 2023, 01:58

Фото: iStock/lucky-photographer

Американский сенатор Линдси Грэм в интервью Fox News призвал нанести удар по нескольким объектам в Иране. Он утверждает, что это необходимо из-за предполагаемой поддержки иранскими властями йеменских мятежников-хуситов.
Грэм отметил, что уже шесть месяцев настаивает на необходимости проведения атаки по Ирану. Он указал на нефтяные месторождения и штаб-квартиру Корпуса стражей исламской революции, которые, по его словам, можно видеть из космоса, выразив желание «стереть это с лица земли».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что нападения йеменских повстанцев-хуситов на суда в Красном море повышают риск возникновения полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что хотя стремление к эскалации конфликта в регионе отсутствует, США готовы принять необходимые меры для защиты своего народа и объектов.

Читайте также:

Иран анонсировал подписание валютного соглашения с Россией

США направят 33 военнослужащих в Косово в рамках миротворческой миссии НАТО

Лавров спрогнозировал судьбу спецоперации в следующем году
#сша
#соглашения
#море
#меры
#иран
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф