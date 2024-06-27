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Чайлдфри могут запретить в России: суть идеологии и связь с «контрацептивной революцией»

Чайлдфри: кто это такие и почему их хотят запретить в России
27 июня 2024, 18:55
Фото: istockphoto/OLGA RYAZANTSEVA

Фото: istockphoto/OLGA RYAZANTSEVA

В России приступили к подготовке законопроекта о запрете движения чайлдфри. Кроме того, идеология может быть признана экстремистской. О том, откуда появился термин, и почему люди сознательно отказываются иметь детей расскажет редакция «Радио 1».

Что такое чайлдфри


Термин чайлдфри происходит от английского слова childfree, в дословном переводе – свободные от детей. Сторонники у этого течения были и раньше, однако широкое распространение оно получило в 1970-х годах.



Осознанному выбору бездетности предшествовало начало массового выпуска средств контрацепции. Однако прежде те, кто отказывался от детей, ограничивал себя от интимной близости в целом. Например, женщины становились монахинями или оставались старыми девами, так и не связав себя узами брака.


Движение чайлдфри в мире: история


В 1960-70-х годах появилась организация NON (The National Organization for Non-Parents). Ее основателями стали две подруги, которые выступали против того, чтобы на бездетные семьи вешали клеймо эгоистичных и поверхностных людей. Это было одним из первых предпосылок к широкому распространению движения чайлдфри.

Также добровольному отказу от деторождения способствовало движение феминисток, которое развивалось в США и Европе во второй половине XX века. Феминистки утверждали, что положение женщины в обществе зависит от того, стала ли она матерью. Наличие детей отражалось на ее карьере, социальном статусе, отношении окружающих. Таким образом женщина становилась заложницей своей физиологии, считали сторонницы движения.

В этот же период в США произошла «контрацептивная революция». Тогда ученые разработали усовершенствованные методы предохранения и выпустили на рынок средства гормональной и внутриматочной контрацепции нового поколения.


Почему люди становятся чайлдфри


В 1980 году канадский социолог Джин Виверс выпустила книгу «Бездетные по собственному выбору». В ней она впервые предложила разделить сторонников чайлдфри на две группы.

Так называемые реджекторы, по мнению социолога, испытывают отвращение к детям, беременности, процессу родов и всему, что с этим связано. Для таких людей именно это является объяснением их осознанного отказа от потомства. Вторую группу Виверс назвала аффексьонадо. В нее входят те, кто считает, что без детей им будет комфортнее путешествовать, строить карьеру и более полноценно жить.
Минюст пообещал следить за инициативой депутатов запретить идеологию чайлдфри
Минюст пообещал следить за инициативой депутатов запретить идеологию чайлдфри


Почему и когда субкультуру чайлдфри хотят запретить в России


В Минюсте России уже разрабатывается законопроект, запрещающий идеологию чайлдфри. Об этом сообщил замглавы Минюста Всеволод Вуколов на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).


Он увидел в такой идеологии экстремистскую направленность и сообщил, что подготовленный законопроект будет прорабатываться с экспертным сообществом. Замглавы ведомства также заявил, что в России необходимо разработать такой инструмент, который позволял бы противостоять течениям подобного рода.
Вуколов подчеркнул, что Минюст будет следить за инициативой депутатов о запрете чайлдфри, но тут важно не допускать перегибов.


О том, когда законопроект будет разработан и направлен на рассмотрение ГД в настоящее время неизвестно.


Приравнять к экстремисткой идеологию чайлдфри призвал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов во время выступления на ПМЮФ. По его мнению, движение чайлдфри прививает молодежи бездетность и возрождает ненависть.
Подобные «детоненавистнические и человеконенавистнические идеологии» должны быть запрещены, уверен Лукьянов.


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Кинолог Голубев рассказал, каким собакам нельзя на пляж
27 июня 2024, 19:00

Фото: Istockphoto / Daniel Lozano Gonzalez

День, проведённый на пляже, может серьёзно навредить собаке, если хозяин не позаботится о её комфорте. А некоторых питомцев лучше вообще не брать с собой купаться, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Особенно подвержены воздействию солнца собаки без шерсти. Если такого питомца взять на пляж и не позаботиться о коже, он получит ожог. Гладкошёрстные собаки и питомцы с короткой шерстью страдают от воздействия ультрафиолета почти так же, как и человек. На солнце шерсть может выгорать, а из-за активной работы сальных желёз могут начаться проблемы с кожей. У длинношёрстных собак солнце может вызвать сухость и ломкость шерсти», – сказал кинолог в разговоре с «Известиями».
Кроме того, он напомнил, что собак нельзя насильно затаскивать в водоём, чтобы избавить от страха воды. Любое обучение должно быть мягким и постепенным. Помимо этого, Голубев указал, что не на все пляжи разрешён вход с собаками.

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#здоровье
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В администрации г. о. Пушкинский обсудили проблемы развития здравоохранения
27 июня 2024, 18:45

Фото: пресс-служба администрации ГО Пушкинский

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов обсудил с руководителями департаментов доклад главного врача Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова Владимира Мануйлова. Были также затронуты вопросы комплексного развития здравоохранения в округе.
Специалисты-медики отмечают положительную динамику проведения профосмотров, диспансеризации, в том числе и углубленной. Эта работа востребована у жителей. Глава округа обратился к руководителям коммерческих предприятий, чьи работники не столь охотно проходят диспансеризацию. Он подчеркнул важность заботы о здоровье персонала, тем более, что эта процедура бесплатна.

Фото: пресс-служба администрации ГО Пушкинский

Среди основных проблем в отрасли был выделен дефицит кадров. В этом направлении работа ведётся активно. Максим Красноцветов напомнил, что с этого года администрацией городского округа Пушкинский принято решение о предоставлении социальной выплаты в размере 400 тысяч рублей врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам-неврологам, фельдшерам при трудоустройстве.

Фото: пресс-служба администрации ГО Пушкинский

Также была отмечена масштабная работа по ремонту и строительству объектов здравоохранения: детская поликлиника на 400 посещений в смену, взрослое инфекционное отделение, хирургический корпус, поликлиника №9 в Ивантеевке и взрослая поликлиника в Пушкино. Отдельно обратили внимание на закупку современного оборудования, которое позволяет проводить более качественные исследования.

Фото: пресс-служба администрации ГО Пушкинский

В поликлинике №9 в Ивантеевке и в поликлинике №1 в Пушкино по программе «Здравоохранение Подмосковья» вместе с ремонтом предстоит перепланировка. Из регионального бюджета на ремонт флагманских поликлиник округа выделено более 1,5 миллиардов рублей.

В заключение Максим Красноцветов поблагодарил всех сотрудников здравоохранения Пушкинского городского округа за труд и заботу о его жителях.

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#максим красноцветов
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В Пушкино провели заседание Совета депутатов округа
27 июня 2024, 18:25

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

51-е заседание Совета депутатов округа Пушкинский прошло 27 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
На повестке дня было шесть вопросов.

«Среди утверждённых документов — изменения в бюджет округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Также мы рассмотрели вопрос о передаче имущества из федеральной и региональной собственности в муниципальную собственность Пушкинского. Благодарю коллег за чёткую и слаженную работу», — отметил глава городского округа Пушкино Максим Красноцветов.

Также была утверждена структура и регламент работы Совета депутатов округа.

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В Химках прошла Всероссийской ярмарке трудоустройства
27 июня 2024, 18:12

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Более 280 вакансий представили на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Химках. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
Представители 40 крупных предприятий Московской области, а также сотрудники профильных подразделений администрации городского округа и Центра занятости населения встретились с соискателями в коворкинге «Наше место» на территории торгового центра «МЕГА Химки».

«На ярмарке трудоустройства собралось более 100 химчан и гостей округа. Представители 40 крупных предприятий и организаций Московской области рассказали об открытых вакансиях. Среди них были сотрудники АО «НПО Энергомаш», АО «НПО Лавочкина», АО «МКБ «Искра», АО «МКБ «Факел», АО «Лонмади», МП «Химкиэлектротранс», МАП №8, ОАО «Химкинский водоканал» и другие. Для жителей также были проведены мастер-классы и лекции о том, как получить услуги профориентации и переподготовки, а также о главных секретах грамотного составления резюме и подготовки к собеседованию», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что химкинская «Ярмарка вакансий» проходила ежегодно в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства.

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#сотрудники
#трудоустройство
#ярмарка
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Пляжники не нашли на Беловском водохранилище медпункта, а администрация нашла
27 июня 2024, 18:11

Фото: Istockphoto / engineervoshkin

Жители города Белово Кемеровской области сообщили об отсутствии работающего медпункта на пляже Беловского водохранилища. Об этом они рассказали в соцсетях.
«Нет слов, чтобы выразить шок и ужас, которому была свидетелем на пляже Беловского «моря». Случилось несчастье, девочка порезала ногу на дне морском. Пошли в медпункт и вот что обнаружили», – пишет одна из жительниц в сообществе «Типичное Белово».
По рассказам очевидцев, вместо медицинского пункта они нашли лишь пустой каркас здания, в котором валялся разный хлам и тележка с мусором. При этом на здании была вывеска «Медпункт»

Редакция «Сiбдепо» обратилась за разъяснением в городскую администрацию. Там ответили, что медицинский пункт на пляже есть, но в другом месте.
«Арендатором пляжа является ИП Горбунов. Дежурство медицинского работника организовано на месте с 9 часов до 21 часа. Медработник располагается в палатке-шатре на территории пляжа», – сообщили изданию в пресс-службе администрации.
Там добавили, что в помещении, о котором писали в соцсети, медпункт не размещается.

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#соцсеть
#кемерово
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В лесах Подмосковья за сутки потерялись три человека
27 июня 2024, 17:32

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Трёх человек, потерявшихся в лесах Московской области, вывели из чащи подмосковные спасатели в среду, 26 июня, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
В частности, две женщины заблудились в лесном массиве в районе деревни Заполицы Орехово-Зуевского городского округа. Поняв, что в поисках грибов и ягод они сбились с дороги, женщины позвонили в службу экстренных вызовов «Система-112».

«Спасатели выехали на место и связались с женщинами по телефону, а потом принялись прочёсывать лес, работая на отклик и подавая звуковые сигналы. Через час с начала поисков они обнаружили обеих женщин и вывели их из леса», — говорится в сообщении.
В тот же день к за помощью спасателей обратились родственники 70-летнего мужчины, который в назначенное время не вышел из леса у деревни Криулино Павлово-Посадского округа. Мужчину удалось обнаружить неподалёку от того места, где его ожидали родственники.

Никому из заблудившихся медицинская помощь не понадобилась.

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#подмосковье
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Жителям Подмосковья рассказали правила сбора земляники
27 июня 2024, 17:29

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Специалисты Минэкологии объясняют жителям простые правила сбора ягод, которые нужно знать при походе в лес. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
В Подмосковье начался период сбора ягод, на полянках и в лесах уже поспела земляника и черника, где-то можно отыскать костянику.

«Во-первых, важно помнить, что в границах некоторых особо охраняемых природных территорий собирать ягоды запрещено, поскольку это может привести к повреждению краснокнижных растений, а также к сбору плодов, которые являются кормом для редких видов животных.Во-вторых, следует учитывать, что некоторые ягоды, такие как занесённые в Красную книгу Московской области, собирать запрещено в любом месте», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Специалисты не рекомендуют собирать ягоды и грибы вблизи дорог и в черте города, так как растения могут накапливать вредные вещества, которые выбрасывает автотранспорт. К тому же за коммерческую деятельность по продаже лесных пищевых ресурсов можно получить штраф.

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Строительство школы на 1,1 тыс. мест в Реутове завершат до конца года
27 июня 2024, 17:11

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят реутовском микрорайоне 10А, в настоящее время готовность объекта достигла 50%, завершить строительство планируется до конца текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте устанавливают оконные блоки, возводят перегородки, монтируют инженерные системы и навесной фасад. Параллельно ведётся благоустройство пришкольной территории. В работах заняты 120 человек, используется семь единиц строительной техники», — говорится в сообщении.
Школа в микрорайоне 10А станет одной из самых больших в Реутове, её общая площадь составляет более 18,6 тыс. квадратных метров. Согласно проекту, в здании будут учебные классы, кабинеты для внеурочной деятельности, два спортзала и актовый зал, библиотечно-информационный центр, столовая с кухней и медпункт. На прилегающей территории создадут спортивное ядро и установят детские площадки.

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Адвокат: Экс-министра обороны ДНР Стрелкова начали этапировать в колонию
27 июня 2024, 16:25

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) начали этапировать из следственного изолятора в колонию. Об этом сообщил его адвокат Гаджи Алиев.
В разговоре с РИА Новости юрист уточнил, что о том, что Стрелков отправился по этапу, он узнал, когда захотел посетить своего клиента в СИЗО, а там ему сказали, что Стрелкова у них больше нет. Алиев также добавил, что пока остаётся неизвестным, какая будет конечная точка этапа.

Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в телеграм. Свою вину он не признал. Задержали бывшего министра обороны ДНР 21 июля 2023 года, в тот же день он был помещён под стражу. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 4-летний приговор Стрелкову по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.

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