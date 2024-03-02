Фото: iStock/ monsitj
Ученые из Арканзасского университета заявили, что интеллектуальный чат-бот ChatGPT превзошел человека в тестах на творческое мышление. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Scientific Reports (SciRep).
Тест был направлен на проявление способностей генерировать уникальное решение вопроса, который не имеет однозначного ответа.
Участниками исследования стали 151 доброволец. Они соревновались с нейросетевой моделью GPT-4 в трех испытаниях: предложить творческое использование бытовых предметов (допустим, вилка), описать возможное развитие гипотетической ситуации (например, что будет, если людям больше не понадобится сон), а также придумать 10 максимально далеких по смыслу друг от друга существительных.
GPT-4 продемонстрировал более высокий творческий потенциал во всех задачах, чем люди, заключили исследователи.
Читайте также:
Искусственный интеллект дописал последнюю песню The Beatles
В России появилась нейросеть, распознающая фейки
Российские учёные создали нейросеть для собеседования менеджеров
Участниками исследования стали 151 доброволец. Они соревновались с нейросетевой моделью GPT-4 в трех испытаниях: предложить творческое использование бытовых предметов (допустим, вилка), описать возможное развитие гипотетической ситуации (например, что будет, если людям больше не понадобится сон), а также придумать 10 максимально далеких по смыслу друг от друга существительных.
Читайте также:
Искусственный интеллект дописал последнюю песню The Beatles
В России появилась нейросеть, распознающая фейки
Российские учёные создали нейросеть для собеседования менеджеров
Ювелина Бернст