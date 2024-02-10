Чемпионка мира по самбо Черевань посетила стенд Подмосковья на выставке-форуме «Россия»

Фото: Дмитрий Белицкий/regions.ru



Фото: Дмитрий Белицкий/regions.ru



Член молодёжной сборной России по гандболу рассказал, что вместе с семьёй переехал в Московскую область из Запорожья в 2009 году. Сейчас игрок выступает за клуб «Чеховские медведи» и мечтает дорасти до главной команды страны. Кроме тренировок и игр, которые, понятно, занимают львиную долю времени молодого человека, Иван всерьёз занимается изучением английского языка.Гандболист также поделился своим мнением о роли спорта в жизни молодёжи. Он считает, что сейчас, как и во все времена, спорт являлся основным вектором приложения сил и энергии молодых людей. Шельменко уверен, что так и должно быть. Участник «Форума национальных достижений: молодежная политика» отметил усилия государства в популяризации и развития детского и молодёжного спорта, отметив, впрочем, что тут есть куда расти и дополнительная поддержка не будет лишней.Около стенда Подмосковья Иван успел пообщаться с детьми и подростками и увидел, что их интересуют не только современные гаджеты, но и физкультура и спорт. Любой мальчишка (а если вспоминать Карину Черевань, то и девчонка) мечтает быть сильным, ловким и красивым. Спортивные занятия как нельзя лучше способствуют этому.Сам стенд молодому спортсмену очень понравился. Дверь в Подмосковье открывает обширный мир, сказал Иван. В регионе много интересных мест, в которых всегда есть на что посмотреть. а сам он после разговора с прессой отправился на велосипеде в путешествие с дополненной реальностью. Гандболист считает, что всегда можно увидеть то, о чём не знал раньше или же взглянуть на знакомые места по-новому.