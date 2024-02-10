Чемпионка мира по самбо Черевань посетила стенд Подмосковья на выставке-форуме «Россия»

Фото: Дмитрий Белицкий
Заслуженный мастер спорта, чемпионка мира по самбо, жительница Можайска Карина Черевань вместе с чемпионами России по водному полу и гандболу Никитой Сазоновым и Иваном Шельменко провела зарядку и пообщалась с молодёжью по вопросам развития спорта в Подмосковье.
В беседе с корреспондентом «Радио 1» Карина Черевань отметила, что для нее большая честь принимать участие в данном мероприятии, ведь это отличный пример для подрастающего поколения. Спортсменка подчеркнула, что она испытывает исключительно положительные эмоции не только от мероприятия, но и от общения с молодежью.
Чемпионка мира по самбо заявила, что спорт всегда был и будет популярен среди всех возрастных групп населения. По словам Черевань, спорт объединяет людей.
Она добавила, что сейчас у молодежи различные виды спортивных активностей набирают популярность, в особенности самбо. Черевань сообщила, что лично участвует в развитии данного вида спорта. Она также выразила желание, чтобы самбо стало спортивным лицом России.
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«Я нахожусь в абсолютном восторге от современной молодежи. Ребята очень умные и понимающие. Поскольку я также работаю тренером, я вижу, что уже в 11 лет наши дети умеют ставить цель в жизни. С каждым годом они становятся все более собранными и целеустремленными. Они — будущее нашей страны», — рассказала Черевань.
Она добавила, что сейчас у молодежи различные виды спортивных активностей набирают популярность, в особенности самбо. Черевань сообщила, что лично участвует в развитии данного вида спорта. Она также выразила желание, чтобы самбо стало спортивным лицом России.
«Я люблю свою область и очень хочу, чтобы в ней все также было хорошо», — поделилась спортсменка в беседе с «Радио 1».
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Екатерина Коршунова