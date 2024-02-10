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Гандболист Шельменко посетил стенд Подмосковья на выставке «Россия»

Стенд Подмосковья на выставке «Россия» посетили известные спортсмены
10 февраля 2024, 13:00
Фото: Дмитрий Белицкий/regions.ru

Фото: Дмитрий Белицкий/regions.ru

В тематический День молодёжной политики стенд Московской области на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ посетила чемпионка мира по самбо 2022 года уроженка Можайска Карина Черевань. Одним из тех, кто вместе с ней участвовал в коллективной зарядке, был молодой гандболист Иван Шельменко.

Фото: Дмитрий Белицкий/regions.ru

Член молодёжной сборной России по гандболу рассказал, что вместе с семьёй переехал в Московскую область из Запорожья в 2009 году. Сейчас игрок выступает за клуб «Чеховские медведи» и мечтает дорасти до главной команды страны. Кроме тренировок и игр, которые, понятно, занимают львиную долю времени молодого человека, Иван всерьёз занимается изучением английского языка.


Гандболист также поделился своим мнением о роли спорта в жизни молодёжи. Он считает, что сейчас, как и во все времена, спорт являлся основным вектором приложения сил и энергии молодых людей. Шельменко уверен, что так и должно быть. Участник «Форума национальных достижений: молодежная политика» отметил усилия государства в популяризации и развития детского и молодёжного спорта, отметив, впрочем, что тут есть куда расти и дополнительная поддержка не будет лишней.

Фото: Дмитрий Белицкий/regions.ru

Около стенда Подмосковья Иван успел пообщаться с детьми и подростками и увидел, что их интересуют не только современные гаджеты, но и физкультура и спорт. Любой мальчишка (а если вспоминать Карину Черевань, то и девчонка) мечтает быть сильным, ловким и красивым. Спортивные занятия как нельзя лучше способствуют этому.

Сам стенд молодому спортсмену очень понравился. Дверь в Подмосковье открывает обширный мир, сказал Иван. В регионе много интересных мест, в которых всегда есть на что посмотреть. а сам он после разговора с прессой отправился на велосипеде в путешествие с дополненной реальностью. Гандболист считает, что всегда можно увидеть то, о чём не знал раньше или же взглянуть на знакомые места по-новому.
#подмосковье
#спорт
#чеховские физкультура
#гаджеты
#гандбол
#выставка
#россия
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Чемпионка мира по самбо Черевань посетила стенд Подмосковья на выставке-форуме «Россия»
10 февраля 2024, 14:40

Фото: Дмитрий Белицкий

Заслуженный мастер спорта, чемпионка мира по самбо, жительница Можайска Карина Черевань вместе с чемпионами России по водному полу и гандболу Никитой Сазоновым и Иваном Шельменко провела зарядку и пообщалась с молодёжью по вопросам развития спорта в Подмосковье.
В беседе с корреспондентом «Радио 1» Карина Черевань отметила, что для нее большая честь принимать участие в данном мероприятии, ведь это отличный пример для подрастающего поколения. Спортсменка подчеркнула, что она испытывает исключительно положительные эмоции не только от мероприятия, но и от общения с молодежью.

«Я нахожусь в абсолютном восторге от современной молодежи. Ребята очень умные и понимающие. Поскольку я также работаю тренером, я вижу, что уже в 11 лет наши дети умеют ставить цель в жизни. С каждым годом они становятся все более собранными и целеустремленными. Они — будущее нашей страны», — рассказала Черевань.

Чемпионка мира по самбо заявила, что спорт всегда был и будет популярен среди всех возрастных групп населения. По словам Черевань, спорт объединяет людей.

Она добавила, что сейчас у молодежи различные виды спортивных активностей набирают популярность, в особенности самбо. Черевань сообщила, что лично участвует в развитии данного вида спорта. Она также выразила желание, чтобы самбо стало спортивным лицом России.

«Я люблю свою область и очень хочу, чтобы в ней все также было хорошо», — поделилась спортсменка в беседе с «Радио 1».

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Гандболист Шельменко посетил стенд Подмосковья на выставке «Россия»
#спорт
#россия
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#самбо
#эмоции
#вднх
#подмосковье
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Столтенберг призвал НАТО готовиться к конфронтации с Москвой на десятилетия
Столтенберг: Европа должна нарастить производство оружия
10 февраля 2024, 14:15

Фото: РИА Новости/прресс-служба МИД Турции/Максим Дурнев

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейским странам надлежит многократно увеличить производство вооружений. По его мнению, это необходимо для эффективного противостояния Москве, конфликт с которой может затянуться на десятилетия.
Чиновник, впрочем, оговорился, что Североатлантический альянс отнюдь не стремится к войне с Россией, передаёт издание Welt am Sonntag. Однако вооружаться необходимо, так как конфликт всегда возможен, а если он начнётся, то затянется на десятилетия. Создаётся устойчивое впечатление, что глава НАТО активно лоббирует европейский военно-промышленный комплекс.

Конечно, Столтенберг не обошёл своим вниманием Украину. Он назвал накачивание киевского режима деньгами и оружием «лучшей защитой», равно как и наращивание военного потенциала альянса, по его мнению, является кратчайшим путём к миру. Такое противоречие в словах руководителя блока становится вполне объяснимым, если учесть то, сколько раз он в своём интервью употребил слово «контракт», имея ввиду компании, производящие вооружения.

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#конфликт
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#компании
#контракт
#нато
#вооружения
#россия
#украина
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В ЦРУ разгорелся секс-скандал
NBC: ЦРУ уволила сотрудницу, пожаловавшуюся на домогательства со стороны коллеги
10 февраля 2024, 06:16

Фото: iStock/pedrosala

Сотрудница Центрального разведывательного управления США была уволена после жалобы на сексуальные домогательства со стороны собственного коллеги, сообщает 10 февраля американский телеканал NBC.
«ЦРУ уволило сотрудницу, которая сообщила, что подверглась сексуальным домогательствам коллеги <…> и которая обвинила ЦРУ в попытке отговорить её от подачи заявления о возбуждении уголовного дела», — сообщил телеканал.

Адвокат женщины считает увольнение незаконной попыткой отомстить за ущерб репутации разведуправления. При этом само ЦРУ отвергает все обвинения. По их версии, сотрудница лишилась рабочего места за провал подготовки агентов под прикрытием.

Ранее экс-инженер-программист ЦРУ и информатор портала Wikileaks Джошуа Шульте получил 40 лет тюрьмы за шпионаж, компьютерный взлом, неуважение к суду и детскую порнографию. Он был признан виновным в передаче секретных материалов агентству WikiLeaks после так называемой «утечки из Убежища 7». В результате Шульте получил тысячи изображений и видеозаписей сексуального насилия над детьми, которые позже найдут при обыске в его квартире.

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#секс
#сша
#увольнение
#скандал
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Российские ученые создали уникальные бронежилеты для ВС РФ
Глава РАН Красников рассказал об уникальных бронежилетах, созданных учёными
10 февраля 2024, 05:02

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Российские ученые разработали материалы для производства бронежилетов с уникальными защитными свойствами. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал президент Российской академии наук Геннадий Красников.
«Используя последние достижения в области науки о материалах, ученые сделали новые материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите. Это впечатляющий успех», — подчеркнул Красников.

Он пояснил, что защитная экипировка бойца СВО должна эффективно защищать от пуль и осколков, но не быть слишком тяжелой.

Ранее стало известно, что Ростех осваивает выпуск керамических бронеплиток из спеченного карбида кремния (SSiC) для панелей, которые применяют при производстве бронежилетов. Эти бронеплитки имеют высокий класс защиты и делают бронежилеты более прочными, легкими и дешевыми, благодаря чему они весьма востребованы у производителей военной экипировки.

В декабре концерн «Калашников» начал поставлять в войска Вооруженных сил РФ новые комплекты боевого снаряжения «Стрелок». Такая амуниция будет являться комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки российских солдат. Комплект снаряжения включает в себя бронежилет «Корсет плюс», обладающий классом защиты «Бр5» и снабженный системой распределения веса, модули дополнительной защиты, набор патронных подсумков, рюкзак объёмом 30 литров и транспортировочную сумку, передает пресс-служба концерна.

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#ученые
#военные
#ран
#интервью
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«Проект почти завершён»: Польша готова к драконовскому закону о ненависти
Remix: Правительство Дональда Туска готовит новый закон о разжигании ненависти
10 февраля 2024, 02:13

Фото: iStock/Velishchuk

Новое левое правительство Дональда Туска в Польше планирует разработать и ввести в действие закон о разжигании ненависти, который может привлечь к уголовной ответственности и посадить в тюрьму тех, кто утверждает, что существует только два пола. Об этом сообщило издание Remix.
Всего через месяц после вступления Туска в должность Министерство юстиции Польши подготовило проект поправок к Уголовному кодексу страны, включающих инакомыслие против гендерной идентичности и сексуальной ориентации в число нарушений, связанных с разжиганием ненависти.

Теперь, в случае принятия этого документа, поляки могут быть привлечены к ответственности за высказывания о том, что брак — это союз исключительно между мужчиной и женщиной, а католики окажутся вынуждены выбирать между сохранением верности своим религиозным убеждениям и избежанием тюрьмы.

«У нас уже есть практически завершенный проект. Теперь он будет направлен на межведомственные консультации», — заявил в интервью радио ТОК FM госсекретарь польского министерства юстиции Кшиштоф Шмишек, член партии «Новые левые», которая состоит в парламентской коалиции с «Гражданской платформой» Дональда Туска.

В Польше уже действуют законы о преступлениях на почве ненависти по признаку расы, национальности и религии, но поправка в УК, которая может быть внесена в сейм Польши уже в следующем месяце, добавит «пол, сексуальную ориентацию и гендерную идентичность» в статью 257 Уголовного кодекса.

Шмишек также выразил надежду на то, что планы по принятию законопроекта не сорвёт президент-консерватор Анджей Дуда, у которого по конституции Польши есть подобные полномочия.

Ранее польский министр культуры Бартоломей Сенкевич заявил о решении ликвидировать в стране государственные компании Telewizja Polska S.A. («Польское телевидение»), Polskie Radio S.A. («Польское радио») и Polskiej Agencji Prasowej S.A. («Польское агентство печати»). Глава минкульта уточнил, что ликвидация государственных медиа в сложившейся ситуации позволит обеспечить работу компаний в будущем, однако сначала придётся осуществить «реструктуризацию и предотвратить увольнения сотрудников из-за отсутствия финансирования».

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#польша
#законопроект
#правительство
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Жительница Италии придумала себе пятерых детей, чтобы получать на них пособия
La Repubblica: Итальянка ради пособий выдумала себе пять несуществующих детей
10 февраля 2024, 01:26

Фото: iStock/9parusnikov

Жительница Италии получила год и восемь месяцев тюрьмы, а также штраф в 111 тысяч евро за то, что ради получения социальных пособий придумала себе пятерых несуществующих пособий. Об этом пишет 10 февраля итальянская газета la Repubblica.
Женщина предоставила социальным службам Рима справки о якобы 12 перенесённых беременностях, подделав при этом в них подписи и печати своего гинеколога, а также фирменные бланки. Согласно этим подложным документам, за 2014-2019 годы она «родила» пятерых детей — Бенедетту, Летицию, Анжелику, Израэля и Абрамо. При этом, карабинеры не нашли ни одного документа о рождении этих детей в одном из крупнейших римских роддомов.

Мошенница притворялась, что ещё несколько «беременностей» для неё закончились неудачно. Это даже вызвало сочувствие у коллег в одной из сетей фастфуда, где она работала.

Сожитель женщины по приговору суда также получил семь месяцев тюремного срока ​Криптообменщица Битмама родила в СИЗОза соучастие — и ​это даже несмотря на то, что фальшивая мать присваивала фигурировавшим в документах «детям» исключительно свою фамилию.

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#италия
#дети
#пособия
#полиция
#мошенничество
#приговор
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Дюжарри: Генсек ООН Гутерриш не смотрел интервью журналиста Карлсона с Путиным
09 февраля 2024, 22:35

Фото: istock / Григорий Сысоев

Руководитель пресс-службы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик сообщил, что генсек не ознакомился с интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, передает ТАСС.
Он отметил, что у Гутерриша много работы, а свободное время он посвящает изучению средневековых событий, и редко ознакамливается с новостной повесткой.

Интервью Путина Карлсону продлилось 2 часа 6 минут, за это время глава РФ ответил примерно на 60 вопросов, считая различные уточнения со стороны собеседника. Пост Карлсона в соцсети X (ранее Twitte) с прикрепленным видео интервью собрал больше 130 миллионов просмотров. Отмечается, что это первое интервью российского лидера зарубежному журналисту с начала спецоперации на Украине.

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#интервью
#оон
#рф
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Нейросеть за месяц выявила в Подмосковье около тысячи нарушений атрибутики такси
09 февраля 2024, 22:27

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В январе нейросеть выявила в Московской области порядка тысячи такси с нарушениями регионального стандарта атрибутики Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Нейросеть автоматически обрабатывает около 2,5 млн трафика и выявляет в потоке такси, проверяя их на соответствие региональному стандарту. Имеются в виду белый цвет кузова, жёлтая светоотражающая полоса по бокам, серая полоса внизу по периметру автомобиля, шашечный пояс и световой фонарь на крыше. Если выявлены нарушения, таксомоторной компании выдают предупреждение для устранения нарушений», – рассказал зампредседателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Он добавил, что в 2023 году в регионе с помощью камер «Такси-контроль» вынесли около 12 тыс. предостережений за нарушение атрибутики такси.

Всего на территории Московской области установлено более 2 тыс. камер фотовидеофиксации. Система «Такси-контроль», запущенная в октябре 2021 года, без помощи автоинспекторов фиксирует нарушения регионального стандарта у таксомоторных перевозчиков.


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#московская область
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«Отличник»: Кадыров сделал комплимент Путину и пожалел американцев
Кадыров заявил о шокирующей реакции граждан США на интервью Путина Карлсону
09 февраля 2024, 22:20

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин, который дал интервью журналисту из США Такеру Карлсону, показал себя как отличник. Такое мнение озвучил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также пожалел американцев, которые не могут воспринять заявления российского лидера.

«Само интервью, несомненно, интересное, и Владимир Владимирович говорил доступным языком, без суфлера и подсказок, без шпаргалок и без подготовки. Отличник среди всех президентов мира!» — написал Кадыров в своем Телеграм-канале.
В публикации он также пожалел жителей США, которые стали «заложниками» СМИ своей страны.

9 февраля было опубликовано интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Отмечается, что это первое интервью главы Рф зарубежному журналисту с начала спецоперации на Украине. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что оно стало одним из самых важных в современной истории. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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