Четыре ученика пострадали при обрушении потолка в московской школе

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В школе № 1550 в Москве четверо учеников пострадали в результате обрушения потолка, сообщает 3 апреля SHOT.
По информации издания, часть плитки обвалилась на головы детей во время урока, когда окно кабинета открыли, чтобы проветрить помещение.
Инцидент случился в одном из кабинетов школы, расположенной на Беговой улице. Учитель или кто-то из учеников открыл окно во время урока, чтобы проветрить помещение.
Вскоре после этого часть плитки потолка свалилась, ранив нескольких учеников. В результате происшествия травмы головы получили четыре школьника. Об их состоянии не сообщается.
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Инцидент случился в одном из кабинетов школы, расположенной на Беговой улице. Учитель или кто-то из учеников открыл окно во время урока, чтобы проветрить помещение.
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Артем Кузьмин