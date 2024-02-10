В Адыгее во время урока в школе частично обрушился потолок

Частный самолёт Bombardier Challenger 604 разбился недалеко от американского Неаполя в штате Флорида, упав прямо на трассу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash cо ссылкой на местные СМИ.

ЧП произошло в округе Коллиер на трассе I-75. Предварительно, у бизнес-джета отказали оба двигателя незадолго до посадки в аэропорту, поэтому экипаж принял решение попробовать сесть на автомагистраль, однако в итоге самолёт не смог дотянуть до ВПП и рухнул на трассу, при этом столкнувшись с автомобилем.