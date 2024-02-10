В Адыгее во время урока в школе частично обрушился потолок

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Потолок обрушился во время урока в школе №25 в адыгейском поселке Энем. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по республике.
Сообщается, что один мальчик получил травму. Медики диагностировали у ребенка ушиб плеча.
В настоящее время техники и сотрудники правоохранительных органов выясняют, что стало причиной ЧП. По данным источника, в образовательном учреждении проводится ремонт санузлов, что могло стать причиной происшествия.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье новорожденный получил сотрясение мозга, когда на него обвалился потолок. У новорожденной сотрясение мозга и гематомы по всему телу. Семья малышки считается неблагополучной и состоит на учете в ПДН.
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В настоящее время техники и сотрудники правоохранительных органов выясняют, что стало причиной ЧП. По данным источника, в образовательном учреждении проводится ремонт санузлов, что могло стать причиной происшествия.
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Екатерина Коршунова