Четверо старшеклассников были ранены на парковке одной из школ Атланты

Директор правозащитного центра «Сорок Сороков» Георгий Солдатов обвинил тату-мастера в оскорблении чувств верующих из-за её рисунков. По данным СМИ, в своих работах женщина из Санкт-Петербурга сочетает изображения котов с крестами, церковными куполами и прочими религиозными символами.

Солдатов дал художнице сутки на удаление её работ из публичного пространства, а та в ответ усомнилась в силе его веры из-за того, что его оскорбляют рисунки с котами.

«Вопрос достаточно серьезный. Он сводится к тому, можно ли искажать религиозные символы, которые верующие почитают, или нельзя. Мы считаем, что нельзя. Потому что в 90 процентах случаев искажение это носит кощунственный, глумливый характер», — прокомментировал этот волрос для «Базы» сам Солдатов.