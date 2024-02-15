Четверо старшеклассников были ранены на парковке одной из школ Атланты

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В результате стрельбы на парковке средней школы в Атланте получили ранения четверо старшеклассников, сообщает местный портал Atlanta News First. Согласно информации местных властей, выстрелы были произведены из неизвестного автомобиля.
Все пострадавшие в итоге получили неопасные для жизни травмы, их доставили в больницу. Полиция начала расследование случившегося.
Сама же школа, где произошел инцидент, была закрыта, а вечерние занятия отменены. Власти округа объявили, что остальные ученики, преподаватели и персонал не пострадали.
Мотивы и личность преступника пока неизвестны, однако данный инцидент всё настойчивее напоминает о нарастающей проблеме насилия в американских школах и необходимости принятия мер для обеспечения безопасности обучающихся. Вопросы безопасности в школах становятся все более актуальными и требуют немедленных действий, ведь подобные случаи становятся все более частыми, включая стрельбу в школе штата Айова и кровавую стрельбу в городе Льюистон, штат Мэн.
Ранее стало известно, что празднование победы на Суперкубке по американскому футболу завершилось стрельбой в городе Канзас-Сити. Один человек погиб и ещё свыше двух десятков были ранены во время парадного шествия футбольной команды «Канзас-Сити Чифс».
Это уже далеко не первые случаи со стрельбой в США за последнюю неделю. 11 февраля в евангелистской церкви в Лейквуде, Техас, произошла стрельба, инициированная женщиной. Она была нейтрализована полицией. По словам начальника полиции округа Троя Финнера ребенок, пострадавший в результате, находится в критическом состоянии. А на следующий день в результате стрельбы, произошедшей в поезде в нью-йоркском метро около станции «Маунт-Иден» в Бронксе, погибла одна девочка, а ещё пятеро подростков получили ранения различной степени тяжести.
В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»). За первые 227 дней года произошло 443 случая массовой стрельбы в 41 штате и в округе Колумбия. Наибольшее количество таких эпизодов приходится на годы правления администрации президента Джо Байдена. Политолог Сергей Марков предполагает, что это происходит из-за большого количества душевно неуравновешенных людей, а также из-за свободного доступа американцев к огнестрельному оружию.
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Сама же школа, где произошел инцидент, была закрыта, а вечерние занятия отменены. Власти округа объявили, что остальные ученики, преподаватели и персонал не пострадали.
Мотивы и личность преступника пока неизвестны, однако данный инцидент всё настойчивее напоминает о нарастающей проблеме насилия в американских школах и необходимости принятия мер для обеспечения безопасности обучающихся. Вопросы безопасности в школах становятся все более актуальными и требуют немедленных действий, ведь подобные случаи становятся все более частыми, включая стрельбу в школе штата Айова и кровавую стрельбу в городе Льюистон, штат Мэн.
Это уже далеко не первые случаи со стрельбой в США за последнюю неделю. 11 февраля в евангелистской церкви в Лейквуде, Техас, произошла стрельба, инициированная женщиной. Она была нейтрализована полицией. По словам начальника полиции округа Троя Финнера ребенок, пострадавший в результате, находится в критическом состоянии. А на следующий день в результате стрельбы, произошедшей в поезде в нью-йоркском метро около станции «Маунт-Иден» в Бронксе, погибла одна девочка, а ещё пятеро подростков получили ранения различной степени тяжести.
В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»). За первые 227 дней года произошло 443 случая массовой стрельбы в 41 штате и в округе Колумбия. Наибольшее количество таких эпизодов приходится на годы правления администрации президента Джо Байдена. Политолог Сергей Марков предполагает, что это происходит из-за большого количества душевно неуравновешенных людей, а также из-за свободного доступа американцев к огнестрельному оружию.
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Артем Путинцев