Один человек погиб и девять ранены во время стрельбы в американском Канзас-Сити

Фото: IStock/Muhammad_Farhad
Празднование победы на Суперкубке по американскому футболу завершилось стрельбой в городе Канзас-Сити. Как сообщает американский телеканал ABC News, один человек погиб и ещё девять были ранены во время парадного шествия футбольной команды «Канзас-Сити Чифс».
Очевидцы сообщили о 15-20 выстрелах. На улицах началась паника: тысячи человек пытались убежать с места стрельбы.
По предварительным данным, трое преступников задержаны. Сейчас выясняются их мотивы.
Это уже третий инцидент со стрельбой в США за последнюю неделю. 11 февраля в евангелистской церкви в Лейквуде, Техас, произошла стрельба, инициированная женщиной. Она была нейтрализована полицией. По словам начальника полиции округа Троя Финнера ребенок, пострадавший в результате, находится в критическом состоянии. А на следующий день в результате стрельбы, произошедшей в поезде в нью-йоркском метро около станции «Маунт-Иден» в Бронксе, погибла одна девочка, а ещё пятеро подростков получили ранения различной степени тяжести.
В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»). За первые 227 дней года произошло 443 случая массовой стрельбы в 41 штате и в округе Колумбия. Наибольшее количество таких эпизодов приходится на годы правления администрации президента Джо Байдена. Политолог Сергей Марков предполагает, что это происходит из-за большого количества душевно неуравновешенных людей, а также из-за свободного доступа американцев к огнестрельному оружию.
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По предварительным данным, трое преступников задержаны. Сейчас выясняются их мотивы.
В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»). За первые 227 дней года произошло 443 случая массовой стрельбы в 41 штате и в округе Колумбия. Наибольшее количество таких эпизодов приходится на годы правления администрации президента Джо Байдена. Политолог Сергей Марков предполагает, что это происходит из-за большого количества душевно неуравновешенных людей, а также из-за свободного доступа американцев к огнестрельному оружию.
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Артем Путинцев