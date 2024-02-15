Один человек погиб и девять ранены во время стрельбы в американском Канзас-Сити

Празднование победы на Суперкубке по американскому футболу завершилось стрельбой в городе Канзас-Сити. Как сообщает американский телеканал ABC News, один человек погиб и ещё девять были ранены во время парадного шествия футбольной команды «Канзас-Сити Чифс».