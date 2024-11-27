Chill guy: что значит мем, откуда взялся и почему «Чиловый парень» набирает популярность

Chill Guy (Фото: художник Филипп Бэнкс)
В ноябре 2024 года в социальных сетях стал популярным мультяшный пес по имени chill guy, или чиловый парень. Откуда появился мем и что он означает расскажет «Радио 1».
Что такое мем Chill guy
Chill guy («чилл гай»), или чиловый парень — это антропоморфный пес, выполненный в мультяшном стиле. Персонаж одет в серый лонгслив, джинсы с подворотами и красные кеды. Его отличительная черта — спокойный взгляд и полуулыбка.
Откуда взялся мем «Чиловый парень»
Автором одного из самых популярных мемов осени стал иллюстратор Фил Бэнкс. 4 октября 2023 года он опубликовал в своих социальных сетях изображение забавного пса.
«Это мой новый персонаж — просто чилловый парень. Его суть в том, что ему абсолютно все равно», — подписал художник свою работу.
Почему мем Chill guy набирает популярность
Новый мем-герой быстро стал символом спокойствия и душевного равновесия. Фраза «I’m just a chill guy» (Я просто чиловый парень) используется, чтобы показать, что при легком отношении ко всему в жизни не бывает безвыходных ситуаций.
Чилового парня оценили не только обычные пользователи, но и крупные бренды, которые начали использовать этот шаблон для рекламы своих товаров. Например, европейский аккаунт Sprite выпустил ролик с чиловым парнем, наслаждающимся газировкой. Подпись гласила: «Когда в групповом чате игнорируют твои смешные шутки, но это нормально, ведь ты просто чилловый парень, которому нравится его собственный юмор».
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Как используют «Чилового парня» в интернете
В сети с сhill guy связывают картинки с изображением пса, на которых нанесены надписи о том, что несмотря на какие-либо сложности, нужно оставаться в равновесии. Например:
- «Когда все вокруг переживают из-за экзаменов, а я просто чиловый парень, который спокойно делает то, что в его силах»;
- «Когда она считает, что ты безразличен и не заботишься о ней, но на самом деле ты просто чилловый парень, который иногда предпочитает тишину» и т.д.
Примечательно, что чаще мем с псом можно встретить в сопровождении треков исполнителя GONE.Fludd.
Фото: istockphoto/fizkes
Chill guy в России
Впервые изображение персонажа в твиттере было запущено в октябре 2023 года. Но популярным мем стал только год спустя. В зарубежном ТикТоке он завирусился примерно в августе 2024-го, а до России добрался к середине октября. Завоевав популярность в зарубежных соцсетях, чиловый парень начал покорять и Рунет. Россиянам понравилась простота мема и его позитивный посыл.
Кроме того, на маркетплейсах начали появляться товары с его изображением. Продавцы предлагают наклейки, футболки и фигурки с чиловым парнем.
Как пес Бенкс стал «Чиловым парнем»
Собака стала настоящей сенсацией в сети и пользователи начали создавать свои версии мема. Некоторые изменяли фон на космический и добавляли к изображению перчатку Тора, в то время как другие художники вводили новых персонажей или вставляли собаку в различные сцены — например, пес с достоинством переносил сцену ревности от своей девушки или долгую проверку документов на границе.
Художник Сам Бэнкс тоже не остался в стороне и публиковал поздравления с Рождеством от лица созданной им собаки.
Криптовалюта CHILLGUY
Мем стал настолько популярным, что у него появилась собственная криптовалюта CHILLGUY. Однако Фил Бэнкс не имел никакого отношения к этой инициативе и раскритиковал тех, кто использовал его работу в своих целях.
«Я не поддерживаю и никогда не буду одобрять или оправдывать крипто-проекты, использующие мои работы», — написал Бэнкс в своих социальных сетях.Читайте также:
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