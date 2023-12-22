Мультсериалы «Союзмультфильма» начали показывать на американских телеканалах

Фото: istockphoto/Robert Daly
Мультипликационные сериалы, созданные на киностудии «Союзмультфильм», начали показывать на испаноязычных телеканалах и онлайн-платформах в США. Пока два сериала закупили телекомпании HITN и V-me.
Как отметила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва, в настоящее время наблюдается всплеск интереса к российской анимации со стороны латиноамериканского населения. Ведутся переговоры с телекомпаниями из Южной Америки. Также развивается сотрудничество с крупнейшими испаноязычными телеканалами в США.
Юлиана Слащёва отметила, что довольна тем, что взаимодействие с компаниями HITN и V-me началось с таких флагманских проектов для дошкольной аудитории, как «Оранжевая корова» и «Зебра в клеточку». Эти мультфильмы учат маленьких зрителей добру, творчеству, дружбе и дарят улыбку и хорошее настроение.
Компания HITN TV является крупнейшей медиаструктурой в своём сегменте и охватывает аудиторию в количестве свыше 44 миллионов зрителей в США и Пуэрто-Рико. Фирма V-me существует более 20 лет и также является одной из крупнейших испаноязычных телевизионных сетей.
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Юлиана Слащёва отметила, что довольна тем, что взаимодействие с компаниями HITN и V-me началось с таких флагманских проектов для дошкольной аудитории, как «Оранжевая корова» и «Зебра в клеточку». Эти мультфильмы учат маленьких зрителей добру, творчеству, дружбе и дарят улыбку и хорошее настроение.
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Александр Бойцов