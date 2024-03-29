Число поездок на электросамокатах в Подмосковье за год увеличилось на 6 млн

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области пользователи электросамокатов в прошлом году совершили около 10 млн поездок. Это на 6 млн больше, чем годом ранее, сообщил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.
В регионе стартовал сезон кикшенинга. По данным депутата, свои услуги предлагают шесть компаний из 32 городских округов.
Депутат напомнил, что с увеличением количества поездок вводятся и дополнительные меры безопасности.
С 1 марта прошлого года на федеральном уровне изменились правила дорожного движения. Появилась новая категория транспортных средств – средства индивидуальной мобильности. К ней относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколёса и другое.
Двигаться на СИМ можно только по велосипедной или велопешеходной дорожке, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов. Запрещено превышать скорость 25 км/ч. Также нельзя передвигаться по автомагистралям.
Тех, кто во время движения на СИМ нарушает правила, могут оштрафовать. Штраф в размере 800 рублей налагается, если пользователь средства индивидуальной мобильности нарушил ПДД; 1500 рублей – если он сделал это в состоянии алкогольного опьянения.
Штраф от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей предусмотрен за непредоставление преимущества пешеходам.
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«Кикшеринг в Подмоскове набирает популярность, о чём говорят цифры. В 2023 году в области было совершено 10 млн поездок на электросамокатах. Для сравнения, за 2022 год зафиксировали около 4 млн поездок», – рассказал Гаджиев.
С 1 марта прошлого года на федеральном уровне изменились правила дорожного движения. Появилась новая категория транспортных средств – средства индивидуальной мобильности. К ней относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколёса и другое.
Двигаться на СИМ можно только по велосипедной или велопешеходной дорожке, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов. Запрещено превышать скорость 25 км/ч. Также нельзя передвигаться по автомагистралям.
Тех, кто во время движения на СИМ нарушает правила, могут оштрафовать. Штраф в размере 800 рублей налагается, если пользователь средства индивидуальной мобильности нарушил ПДД; 1500 рублей – если он сделал это в состоянии алкогольного опьянения.
Штраф от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей предусмотрен за непредоставление преимущества пешеходам.
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Лора Луганская