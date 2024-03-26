Специалист кикшеринга Балакирев объяснил важность номеров на электросамокатах

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Пресс-секретарь сервиса кикшеринга Денис Балакирев заявил, что номера на электросамокатах нужны для контроля за таким средством передвижения.
При этом, он отметил, что оснащение электросамокатов номерами не является чем-то новым.
А автоюрист Дмитрий Славнов предложил введение специальной категории водительского удостоверения для управления электросамокатами для снижения числа происшествий с этими средствами передвижения.
Ранее главный внештатный детский травматолог-ортопед подмосковного Минздрава, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев предупредил о том, что электросамокат – источник так называемых высокоэнергетических травм, так как может двигаться со скоростью более 25 км/ч, и при неосторожном катании можно получить широкий спектр травм, переломов, ушибов и даже погибнуть.
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«На самокатах нашего сервиса они были всегда. С самого начала в нашей компании номерной код был указан на руле, вилке переднего колеса и заднем крыле. Он нужен для того, чтобы определять в системе самокат, который участвовал в каком-то происшествии. Так компания узнает личность пользователя, который его использовал в момент ДТП», — объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» Балакирев.
«Надо вводить определённую категорию водительского удостоверения – категорию «СИМ». Открывать её гражданам с 12 или 14 лет, чтобы у них был стимул сдавать права на категорию «В», чтобы они получали маломальские знания, понимали, что у них есть ответственность, что их могут лишить водительского удостоверения, если они собьют пешехода и скроются и т. д.», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Славнов.
Ранее главный внештатный детский травматолог-ортопед подмосковного Минздрава, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев предупредил о том, что электросамокат – источник так называемых высокоэнергетических травм, так как может двигаться со скоростью более 25 км/ч, и при неосторожном катании можно получить широкий спектр травм, переломов, ушибов и даже погибнуть.
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Мелисса Тимофеева