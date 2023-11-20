Число жалоб на перебои с отоплением в Подмосковье снизилось в несколько раз

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Количество жалоб жителей Подмосковья на проблемы с ЖКХ с начала отопительного периода снизилось в несколько раз, несмотря на похолодание. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
«Несмотря на похолодание в некоторых муниципалитетах до -12°С, у нас сегодня тематика отопления в Центре управления регионом ушла на восьмое место. Однако некоторые территории находятся на особом контроле. Так, в Химках было шесть инцидентов, все – без отключений домов от отопления. Мы видим кратное уменьшение количества жалоб с начала отопительного периода. Все дома – с теплом», – сказал Хромушин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с областным правительством и главами городских округов.По словам Хромушина, в Сергиевом Посаде и в Воскресенске было по одному инциденту без отключения тепла в жилых домах. В Кашире зафиксировали один технологический инцидент. Его устранили в течение пяти часов, дома также не отключали. В Солнечногорске было 10 инцидентов, но тоже без отключений многоквартирных домов. Числа жалоб жителей снижается, заключил Хромушин.
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