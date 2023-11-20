В Подмосковье матчи «Выходи во двор» стартуют в декабре

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В Подмосковье матчи легенд с жителями городских округов по хоккею начнутся в декабре. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Дмитрий Абаренов.
В рамках проекта профессиональные спортсмены показывают свое мастерство и участвуют в соревнованиях с жителями Подмосковья.
В декабре проект стартует в Коломне и Подольске. Всего планируется провести 10 спортивных матчей в зимний период.
Стоит отметить, что первый матч в Коломне пройдет 16 декабря, а в Подольске - 23 декабря.
Читайте также:
В Подмосковье планируют провести около четырех тысяч спортивных мероприятий
Спортсмены из Пушкинского отправились за Полярный круг
Команда Егорьевска победила в Национальной студенческой футбольной лиги
«На каждое мероприятие к нам без исключения приезжают дети и родители наших героев СВО. И в частности легенды полюбившегося жителям проекта «Выходи во двор» общаются с семьями военнослужащих», - подчеркнул министр.
Стоит отметить, что первый матч в Коломне пройдет 16 декабря, а в Подольске - 23 декабря.
Читайте также:
В Подмосковье планируют провести около четырех тысяч спортивных мероприятий
Спортсмены из Пушкинского отправились за Полярный круг
Команда Егорьевска победила в Национальной студенческой футбольной лиги
Мира Полтева