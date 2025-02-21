Что подарить мужчине на 23 февраля: топ-30 интересных идей для подарка на День защитника Отечества

Фото: istockphoto / photoguns
День защитника Отечества — отличный повод поздравить мужчин и порадовать их приятными и полезными подарками. Однако подобрать идеальный презент не всегда просто. Важно учитывать интересы, образ жизни и предпочтения получателя, чтобы подарок действительно оказался нужным и приятным. «Радио 1» расскажет о самых удачных вариантах и подскажет, чего лучше избегать при выборе подарка.
Подарки для хобби на 23 февраля
Если мужчина увлечён каким-либо хобби, подарок, связанный с его интересами, будет особенно ценен. Главное — подобрать что-то полезное и качественное.
Для рыбака:
- новая удочка;
- набор снастей;
- тёплый термокостюм;
- вместительный рюкзак для рыбалки.
Для автолюбителя:
- стильные аксессуары для салона;
- органайзер в багажник;
- видеорегистратор или удобный держатель для телефона;
- наборы для ручной мойки автомобиля;
- скребок для машины;
- плед в машину для любителей путешествовать на автомобиле.
День защитника Отечества 2025: традиции, как и кого поздравлять с 23 февраля
Для геймера:
- новая клавиатура:
- игровая мышь;
- стильный коврик для мышки;
- удобное кресло или беспроводная гарнитура;
Фото: istockphoto / duh84
Спортивные подарки на День защитника Отечества
Для активных и спортивных мужчин можно подобрать аксессуары и гаджеты, которые помогут в тренировках или путешествиях:
- фитнес-браслет для отслеживания физической активности;
- гантели, эспандеры или скакалка с подсчётом прыжков для домашних тренировок;
- абонемент в спортзал или на групповые тренировки — отличный вариант для тех, кто хочет поддерживать форму;
- спортивная сумка.
Какой гаджет подарить на 23 февраля
Гаджеты остаются одними из самых популярных подарков, ведь они делают жизнь удобнее и интереснее. Вот несколько беспроигрышных вариантов:
- беспроводные наушники для удобного прослушивания музыки и общения;
- портативная колонка для отдыха на природе или вечеринок с друзьями;
- внешний аккумулятор (повербанк), чтобы всегда оставаться на связи;
- умные часы или фитнес-трекер для отслеживания активности и уведомлений;
- экшн-камера для любителей активного отдыха и экстремального спорта;
- подогреватель для кружки или оригинальная флешка — полезные гаджеты для офисных работников.
Фото: istockphoto / raditya
Универсальные подарки для мужчины на День защитника Отечества
Если сложно определиться с выбором, можно остановиться на универсальных вариантах:
- набор для бритья с качественной косметикой;
- стильный парфюм, который подчеркнёт индивидуальность;
- кожаный ремень — практичный и элегантный аксессуар;
- подарочный сертификат в барбершоп, магазин одежды или на массаж;
- ежедневник или стильная ручка — для деловых мужчин;
- набор элитного кофе или чая для любителей ароматных напитков.
Что лучше не дарить мужчине на 23 февраля
Некоторые подарки уже стали клише и вряд ли вызовут восторг. Вот чего лучше избегать:
- носки и пена для бритья — стандартный набор, который многим уже наскучил;
- сувениры, которые будут пылиться на полке;
- одежда, если вы не уверены в вкусе и размере мужчины:
- предметы, намекающие на недостатки, например, шампунь от перхоти или абонемент в спортзал без явного желания получателя.
Читайте также:
Масленица 2025 в России: когда начинается, традиции и в чем суть праздника
День святого Валентина 14 февраля: история и традиции Дня влюбленных
14 февраля: история Дня святого Валентина и идеи подарков для вашей любимой
Дайана Хусинова