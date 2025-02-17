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Масленица 2025 в России: когда начинается, традиции и в чем суть праздника

Фото: istockphoto / Julia Klueva

Фото: istockphoto / Julia Klueva

Масленица – один из самых ярких и весёлых праздников в России. Он сопровождается шумными гуляниями, народными традициями и, конечно, блинами. О том, какие традиции связаны с этим праздником, что можно и нельзя делать в масленичную неделю, а также как приготовить вкусные блины, расскажет «Радио 1».

Когда отмечается Масленица в 2025 году


Масленица в 2025 году пройдёт с 24 февраля по 2 марта. Первые три дня Масленицы — 24, 25 и 26 февраля — называются Узкой Масленицей. С 27 февраля начинается Широкая Масленица, которая продлится 2 марта.

Основные народные гулянья проходят в последние дни праздника, а её кульминация наступает 2 марта.

На следующий день, 3 марта, после Прощеного воскресенья начинается Великий пост, который продлится 40 дней и завершится 19 апреля.

Как появился праздник


Масленица появилась на Руси задолго до принятия христианства и имеет глубокие языческие корни. Её возникновение связано с празднованием весеннего равноденствия, проводами зимы и встречей весны.

В этот период люди стремились задобрить бога весеннего солнца и плодородия Ярило, а также Велеса — покровителя скота, земли, лесов и богатства, которого славяне представляли в образе медведя. Велес считался одним из главных богов древнего пантеона.

Фото: istockphoto / koromelena

Существует мнение, что Масленица пришла на смену более древнему празднику — Комоедице, во время которого поклонялись медвежьему богу Кому. В знак уважения к пробуждающимся от спячки медведям первые испечённые блины оставляли в лесу на пнях. Эта традиция стала основой известной пословицы «Первый блин комом», где изначально слово «комом» означало «комам» — медведям.

В древности Масленицу отмечали не одну, а целых две недели: семь дней до весеннего равноденствия и столько же после. Однако с приходом христианства продолжительность праздника сократили до одной недели, а его даты перенесли, поскольку изначальные гулянья совпадали с Великим постом. В итоге Масленицу стали праздновать в последнюю неделю перед началом поста.

Традиции и суть Масленицы


Масленичная неделя полна традиций и обычаев. Главные из них:

  • выпекание блинов – символа солнца;
  • весёлые гуляния, ярмарки, катания на санях;
  • кулачные бои и игры;
  • сжигание чучела Масленицы – прощание с зимой.
  • прощённое воскресенье – день, когда принято просить прощения у близких.

Почему на Масленицу пекут блины


Блины на Масленицу пекут по нескольким причинам, и их символика имеет глубокие корни. В первую очередь, блины символизируют солнце: они имеют круглую форму и золотистый цвет, напоминающий солнечный диск. Масленица — это праздник встречи весны и проводов зимы, когда люди отмечают возвращение солнечного света и тепла.

Фото: istockphoto / bruev

Кроме того, блины как символ плодородия и изобилия связаны с языческими обрядами, в которых важную роль играли жертвоприношения богам. Блины использовались как угощение для Богов. Это угощение должно было обеспечить благополучие в следующем году, хорошее урожайное лето и счастливую жизнь.

Когда начинается масленичная неделя


Масленичная неделя длится семь дней, и каждый из них имеет своё название и традиции:

  • Понедельник — встреча. Начало праздника, установка чучела;
  • вторник — заигрыши. Время народных гуляний, забав и сватовства;
  • среда — лакомка. В этот день тёщи приглашают зятьёв на блины;
  • четверг — разгул. Разгар веселья, кулачные бои, катания на лошадях. Главная традиция этого дня — взятие снежного городка: взрослые и дети строят снежные домики, затем делятся на две команды и начинают игру.
  • пятница — тёщины вечёрки. В этот день уже зятья угощают тёщ блинами;
  • суббота — золовкины посиделки. Молодые невестки приглашают на блины родных мужа, в первую очередь — заловок.
  • воскресенье — Прощённое воскресенье. День примирения, прощения обид. Кроме того, в прощённое воскресенье поминали усопших, доедали всю еду, после чего тщательно мыли посуду и шли в баню.
Фото: istockphoto / Julia Klueva

Что можно и нельзя делать на Масленицу

Что можно делать


  • Веселиться и устраивать праздники: можно проводить время с близкими, устраивать игры, кататься на санках, участвовать в хороводах;
  • печь блины: принято первый блин отдавать нуждающимся в память о покойных:
  • принимать гостей: можно приглашать друзей и родных в гости, устраивать совместные угощения и развлечения;
  • убирать дом: с понедельника по среду можно навести порядок в доме, избавиться от лишнего. С четверга по воскресенье работать физически не стоит;
  • прощать обиды: в последний день праздника, Прощеное воскресенье, принято прощать друг друга и просить прощения.
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Что нельзя делать


  • Грустить и ссориться: праздник — это время радости, не стоит проявлять уныние и злиться на близких;
  • заниматься тяжёлой работой: с четверга по воскресенье лучше избегать тяжелых домашних дел, хотя уход за животными и приготовление пищи не запрещены;
  • есть мясо: в этот период из рациона исключают мясо, но можно есть рыбу и молочные продукты;
  • стирать и мыть полы: чтобы не «залить очи покойникам», лучше избегать стирки и мытья полов в Масленицу;
  • переедать: несмотря на обилие угощений, важно соблюдать умеренность в еде.

Фото: istockphoto / JackF

Поздравления


«С Масленицей! Пусть в вашем доме всегда будет тепло, как от солнечного блина, а в жизни — только радость!»
«Пусть Масленица подарит вам море улыбок, веселья и вкусных угощений!»
«С Масленицей! Пусть весна приходит быстрее, а этот день будет полон радости и улыбок!»
«Поздравляю с Масленицей! Пусть каждый блин приносит удачу, а в жизни будет только счастье!»
«С Масленицей! Желаю веселья, вкусных блинов и яркого настроения!»
«Поздравляю с Масленицей! Пусть этот праздник принесет тебе тепло и радость в каждый день!»
«С Масленицей! Пусть праздник будет вкусным, ярким и полным счастья!»

Как приготовить блины на Масленицу

Ингредиенты


  • Мука — 1 стакан;
  • молоко — 1,5 стакана;
  • яйцо — 2 шт;
  • сахар — 1 ст. ложка;
  • соль — 1/2 ч. ложки;
  • растительное масло — 2-3 ст. ложки;
  • вода — 1/2 стакана (по желанию, для более тонких блинов);
  • масло для жарки.

Фото: istockphoto / Olga Nikiforova

Приготовление


  1. В глубокой миске взбиваются яйца с сахаром и солью.
  2. Постепенно добавляется молоко, смесь продолжает взбиваться.
  3. Просеивается мука, вводится в жидкую смесь, тщательно перемешивается.
  4. Добавляется растительное масло и, при необходимости, вода для более жидкого теста.
  5. Сковорода разогревается на среднем огне, смазывается растительным маслом.
  6. Тесто наливается на сковороду тонким слоем, сковорода поворачивается для равномерного распределения теста.
  7. Блины жарятся до золотистой корочки с обеих сторон.

Виды блинов


  • Тонкие блины: традиционные блины, которые часто подаются с различными начинками. Они тонкие и эластичные;
  • блины: эти блины получаются пышными и мягкими, часто их подают с более плотными начинками, такими как мясо или творог;
  • блины на кефире: мягкие и воздушные блины, для теста используется кефир вместо молока;
  • блины на дрожжах: дрожжевые блины получаются пышными, мягкими, с пористой структурой;
  • гречневые блины: в тесто добавляется гречневая мука, что придает блинам специфический вкус. Часто их подают с красной рыбой или икрой;
  • блины с различными начинками: в тесто могут добавляться сыр, зелень или мясо, что придаст интересный вкус.

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Переехала в США, основала собственный фонд и усыновила ребёнка: история жизни и трагической смерти доктора Лизы
20 февраля 2025, 13:37

Елизавета Глинка (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

Елизавета Петровна Глинка, более известная как Доктор Лиза, вошла в историю как выдающийся российский врач, гуманитарный деятель и правозащитник. Её жизнь была посвящена помощи тем, кто больше всего нуждался в заботе, и её вклад в развитие благотворительности в России невозможно переоценить. «Радио 1» расскажет о её ​карьере и личной жизни.

Детство и образование


Будущая Доктор Лиза появилась на свет 20 февраля 1962 года в Москве. Её мать, Галина Поскрёбышева, была известным диетологом и популярным телеведущим, а отец, Пётр Сидоров, служил в военной сфере. С детства она мечтала стать врачом, а любимой игрой была «больница». Это определило её дальнейший путь: после окончания школы она поступила во 2-й Московский государственный медицинский институт, где изучала детскую анестезиологию и реаниматологию. Получив медицинское образование, она стремилась к дальнейшему развитию и вскоре продолжила обучение за границей.

Переезд в США и работа в паллиативной медицине


В 1986 году Глинка вместе со своим супругом эмигрировала в США. Здесь она не только продолжила медицинскую карьеру, но и начала углубляться в паллиативную медицину — область, которая впоследствии станет важнейшей частью её деятельности. Её поразил контраст с ситуацией в России, где подобные практики отсутствовали.

«Впервые я увидела, что человек может умирать достойно», — сказала она.

В Америке Елизавета активно работала с тяжелобольными пациентами, помогая им прожить последние дни с достоинством и без боли. Именно в этот период она осознала важность доступной медицинской помощи для всех, вне зависимости от социального положения.

Елизавета Глинка (фото: liza.fund)

Работа в Киеве


После пяти лет жизни в США Елизавета Глинка переехала в Киев, где её супруг Глеб Глинка получил назначение. Здесь она приложила усилия для создания первого украинского хосписа при онкологической больнице, открывшегося в 1999 году. Даже вернувшись в Америку, она продолжала курировать его работу.

Возвращение в Россию и создание фонда «Справедливая помощь»


В 2007 году Глинка переехала в Москву, чтобы ухаживать за больной матерью. Осознав, насколько сложной остаётся ситуация с паллиативной помощью и социальной поддержкой уязвимых групп населения, она основала благотворительный фонд «Справедливая помощь».

«Я организовала фонд, пока мама еще лежала в больнице. Я, наверное, сделала это, чтобы не сойти с ума», — призналась доктор.

Елизавета Глинка (фото: РИА Новости / Илья Питалев)

Первоначально фонд был ориентирован на поддержку неизлечимо больных. Со временем организация стала помогать и другим нуждающимся: бездомным, малоимущим, одиноким пенсионерам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Доктор всегда говорила, что кроме неё им никто не поможет.

«Нам одинаково дороги и наши пациенты, и те, кто согласился дать им милостыню. Потому что любая помощь нашим подопечным — бесценна. Любая. Мы пытаемся помочь тем, кому не поможет уже никто. Вне зависимости от вероисповедания, происхождения, и социального статуса», — говорила Глинка.

Гуманитарная миссия и поездки в горячие точки


Доктор Лиза была известна своим бесстрашием и готовностью рисковать ради спасения других. Она неоднократно отправлялась в горячие точки, такие как Донбасс и Сирия, где организовывала медицинскую помощь, эвакуацию больных и раненых, доставку медикаментов.

Елизавета Глинка (фото: spravedliza.ru)

Особенно важной частью её деятельности стала эвакуация тяжелораненых детей из зоны боевых действий. Глинка лично сопровождала их в больницы, заботилась о размещении, медикаментах и медицинском обслуживании.

«Помню, написала в своем ЖЖ про село Моховое, где выгорело все, кроме одного дома, — и прекрасно понимала, что никакого массового отклика не будет. Ведь массовый отклик бывает, когда кто-то из популярных блогеров делает перепост. Но прихожу утром в наш фонд — и вижу, что наше помещение полностью забито тем, что принесли люди. Места свободного на полу не было вообще», — рассказала Елизавета журналу «Фома».

Личная жизнь и семья


С будущим мужем, юристом Глебом Глинкой, Елизавета познакомилась во время учёбы. Их первое свидание состоялось у морга, где она готовилась к экзамену по судебной медицине. Несмотря на разницу в возрасте, через неделю пара поняла, что проведёт вместе всю жизнь. Поженившись, супруги сначала жили в Москве, а затем переехали в США, где у них родились два сына – Константин и Алексей. Третьего ребёнка, Илью, Глинка усыновила после того, как его приемная мать скончалась от рака. Сейчас старшие сыновья живут в Америке, а младший – в Саратове.

Несмотря на загруженность и постоянные командировки, Глинка всегда старалась уделять время семье. Её муж и дети разделяли её взгляды на жизнь и во многом поддерживали её гуманитарную деятельность. Глеб всегда старался с пониманием относится к тяжелой и довольно опасной работе своей супруги и никогда не попрекал тем, что она могла среди ночи уехать к больному человеку.

Глеб Глинка (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Трагическая гибель


25 декабря 2016 года жизнь Доктора Лизы оборвалась трагически. Она находилась на борту самолёта Ту-154, который направлялся в Сирию с гуманитарной миссией. На борту также находились артисты Ансамбля имени Александрова. Самолёт потерпел крушение над Чёрным морем, унеся жизни 92 человек, включая Елизавету Глинку.

Наследие Доктора Лизы


После её смерти деятельность фонда «Справедливая помощь» не прекратилась — её коллеги и последователи продолжили её миссию. Идеи, которые она воплощала в жизнь, продолжают вдохновлять волонтёров и благотворителей по всей России. Память о ней увековечена в фильмах, книгах и благотворительных проектах. Её могила на Новодевичьем кладбище стала местом памяти для тех, кому она помогла.

Памятник Доктору Лизе был открыт недалеко от Успенской церкви по адресу улица Сретенка, дом 5. Он посвящен не столько конкретному человеку, сколько человеческой доброте и милосердию в целом.

«Бабочка была частью логотипа нашего с Лизой фонда. Этот символ принят во многих культурах. Легкокрылое, почти бестелесное существо — совсем как душа человеческая, когда она оставляет бренное тело. Бабочку трудно поймать и потрогать, но она реально существует, для человека с эстетическим чувством это образец утончённой красоты», — рассказал Глеб Глинка для «КП».

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Психолог объяснила нежелание россиян скидываться на подарки коллегам советским прошлым
Психолог Шайдулина: россияне не скидываются на подарки коллегам из-за коммунизма
20 февраля 2025, 12:31

Фото: iStock/Deagreez

Россияне рассказали о негативном отношении к сборам денег на подарки коллегам. Исследование показало, что 38% россиян не желают сбрасываться в дни рождения.
Бизнес-психолог Кристина Шайдулина в беседе с «Радио 1» связала нежелание скидывать на подарки коллегам с отсутствием командного духа в современном мире.

«Мы дети постсоветского пространства, и когда был коммунизм — все поровну, тогда государство все компенсировало одинаково. Был такой командный дух, и эти традиции в нас до сих пор живут. Но во время сбора денег мы немного другое чувствуем — дисбаланс. Как будто ты недополучишь обратно», — объяснила эксперт.

По ее словам, несправедливость начинает нарастать в человеке, появляется чувство, что его лишают права выбора, что он теряет индивидуальность.

«Я часто называю это "коллективная совесть". У человека появляется вопрос, почему он не имеет права сам распоряжаться своими деньгами. И еще мы часто задумываемся о том, почему компания сама не дарит подарок. То есть появляется какая-то обида, претензия и состояние внутренней нестабильности», — рассказала Шайдулина.

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#государство
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Михаил Ефремов в «секретном формате» подал ходатайство об УДО
20 февраля 2025, 11:40

Фото: iStock/OlFedv

Михаил Ефремов в «секретном формате» подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое рассмотрят уже в ближайшее время, пишет Shot со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, Ефремов уже обсудил с руководством колонии перспективы своего УДО. В качестве основных аргументов для своего освобождения он приводит плохое состояние своего здоровья. Сообщалось, что у Ефремова в колонии появились проблемы с сердцем, легкими и зрением. Также он говорил, что ежедневно усердно трудится: шьет в цеху форму для заключенных, выполняя поставленные планы.

Кроме того, Ефремов уже неоднократно раскаялся в преступлении и регулярно причащается и исповедуется в храме на территории колонии. Он также помогает с художественной самодеятельностью в колонии и прививает другим заключенным любовь к искусству. Так, по словам Ефремова, он готов жить на воле по-новому.

Отмечается, что адвокат осужденного собирался просить об УДО своего подопечного еще до нового года, однако из-за освещения этой темы в СМИ, вопрос пришлось отложить.

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#новости
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Ученый предложил способ борьбы с загрязнением мирового океана с помощью ИИ
Ученый Криницкий: мусор в мировом океане можно отслеживать с помощью ИИ
20 февраля 2025, 11:22

Фото: iStock/mbala mbala merlin

Несколько десятилетий пластиковые отходы, стекло, металл и другие виды мусора активно накапливаются в водной среде. Фракции мусора, в основном пластик, собираются в большие океанские мусорные острова и приводят к различного рода бедствиям.
Старший научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН и заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ Михаил Криницкий в беседе с «Радио 1» рассказал, что плавающий морской мусор — серьёзная проблема мирового масштаба, и для частичного решения этого используется искусственный интеллект.

«Наша задача в том, чтобы скомпоновать методику для любого парохода. Это будет фотокамера высокого разрешения, направленная на поверхность воды, с искусственным интеллектом внутри. Такие камеры мы ставим самостоятельно на высоте самой верхней палубы (17−20 и больше метров)», — рассказал специалист.

По его словам, считывающий с камер ИИ должен быть универсальной методикой международного уровня, что позволит избавиться от загрязнений.

«Мы выходим в море, в экспедицию, глазками наблюдаем, камера с ИИ все это время снимает. И там, где мы нашли частицы плавающего мусора, отмечаем, и это будет примером для обучения той самой модели искусственного интеллекта», — отметил эксперт.

Однако, исследователь уточнил, что искусственный интеллект не сможет решить проблему с мусором до конца, потому что это зависит от деятельности человека. И здесь вопрос не к методике наблюдений, а к методике регулирования, заключил он.

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#мусор
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#искусственный интеллект
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#экология
#катастрофа
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Российским блогерам напомнили о необходимости госрегистрации
20 февраля 2025, 09:31

Фото: istockphoto.com/Viorel Kurnosov

Все россияне, ведущие блоги или страницы в соцсетях с более чем 10 тысячами подписчиков, обязаны передавать о себе сведения в Роскомнадзор. Памятку о том, как подать заявку на регистрацию, подготовили в ведомстве.
Заявление подаётся через портал госуслуг в личном кабинете владельца блога. Для регистрации необходимо подтвердить свои данные и заполнить информацию о ресурсе. Услуга по регистрации оказывается в течение десяти рабочих дней, однако этот срок может быть продлён по решению ведомства.

Важно сохранить номер заявления и разместить его в описании канала или в закреплённом сообщении блога в течение трёх рабочих дней, чтобы Роскомнадзор мог подтвердить принадлежность ресурса автору заявки.

Уведомление о регистрации поступит в личный кабинет заявителя.

После регистрации владелец ресурса должен разместить в его описании уникальную ссылку на запись в реестре РКН.

Памятка-инструкция