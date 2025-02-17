Масленица 2025 в России: когда начинается, традиции и в чем суть праздника

Фото: istockphoto / Julia Klueva
Масленица – один из самых ярких и весёлых праздников в России. Он сопровождается шумными гуляниями, народными традициями и, конечно, блинами. О том, какие традиции связаны с этим праздником, что можно и нельзя делать в масленичную неделю, а также как приготовить вкусные блины, расскажет «Радио 1».
Когда отмечается Масленица в 2025 году
Масленица в 2025 году пройдёт с 24 февраля по 2 марта. Первые три дня Масленицы — 24, 25 и 26 февраля — называются Узкой Масленицей. С 27 февраля начинается Широкая Масленица, которая продлится 2 марта.
Основные народные гулянья проходят в последние дни праздника, а её кульминация наступает 2 марта.
На следующий день, 3 марта, после Прощеного воскресенья начинается Великий пост, который продлится 40 дней и завершится 19 апреля.
Как появился праздник
Масленица появилась на Руси задолго до принятия христианства и имеет глубокие языческие корни. Её возникновение связано с празднованием весеннего равноденствия, проводами зимы и встречей весны.
В этот период люди стремились задобрить бога весеннего солнца и плодородия Ярило, а также Велеса — покровителя скота, земли, лесов и богатства, которого славяне представляли в образе медведя. Велес считался одним из главных богов древнего пантеона.
Фото: istockphoto / koromelena
Существует мнение, что Масленица пришла на смену более древнему празднику — Комоедице, во время которого поклонялись медвежьему богу Кому. В знак уважения к пробуждающимся от спячки медведям первые испечённые блины оставляли в лесу на пнях. Эта традиция стала основой известной пословицы «Первый блин комом», где изначально слово «комом» означало «комам» — медведям.
В древности Масленицу отмечали не одну, а целых две недели: семь дней до весеннего равноденствия и столько же после. Однако с приходом христианства продолжительность праздника сократили до одной недели, а его даты перенесли, поскольку изначальные гулянья совпадали с Великим постом. В итоге Масленицу стали праздновать в последнюю неделю перед началом поста.
Традиции и суть Масленицы
Масленичная неделя полна традиций и обычаев. Главные из них:
- выпекание блинов – символа солнца;
- весёлые гуляния, ярмарки, катания на санях;
- кулачные бои и игры;
- сжигание чучела Масленицы – прощание с зимой.
- прощённое воскресенье – день, когда принято просить прощения у близких.
Почему на Масленицу пекут блины
Блины на Масленицу пекут по нескольким причинам, и их символика имеет глубокие корни. В первую очередь, блины символизируют солнце: они имеют круглую форму и золотистый цвет, напоминающий солнечный диск. Масленица — это праздник встречи весны и проводов зимы, когда люди отмечают возвращение солнечного света и тепла.
Фото: istockphoto / bruev
Кроме того, блины как символ плодородия и изобилия связаны с языческими обрядами, в которых важную роль играли жертвоприношения богам. Блины использовались как угощение для Богов. Это угощение должно было обеспечить благополучие в следующем году, хорошее урожайное лето и счастливую жизнь.
Когда начинается масленичная неделя
Масленичная неделя длится семь дней, и каждый из них имеет своё название и традиции:
- Понедельник — встреча. Начало праздника, установка чучела;
- вторник — заигрыши. Время народных гуляний, забав и сватовства;
- среда — лакомка. В этот день тёщи приглашают зятьёв на блины;
- четверг — разгул. Разгар веселья, кулачные бои, катания на лошадях. Главная традиция этого дня — взятие снежного городка: взрослые и дети строят снежные домики, затем делятся на две команды и начинают игру.
- пятница — тёщины вечёрки. В этот день уже зятья угощают тёщ блинами;
- суббота — золовкины посиделки. Молодые невестки приглашают на блины родных мужа, в первую очередь — заловок.
- воскресенье — Прощённое воскресенье. День примирения, прощения обид. Кроме того, в прощённое воскресенье поминали усопших, доедали всю еду, после чего тщательно мыли посуду и шли в баню.
Фото: istockphoto / Julia Klueva
Что можно и нельзя делать на Масленицу
Что можно делать
- Веселиться и устраивать праздники: можно проводить время с близкими, устраивать игры, кататься на санках, участвовать в хороводах;
- печь блины: принято первый блин отдавать нуждающимся в память о покойных:
- принимать гостей: можно приглашать друзей и родных в гости, устраивать совместные угощения и развлечения;
- убирать дом: с понедельника по среду можно навести порядок в доме, избавиться от лишнего. С четверга по воскресенье работать физически не стоит;
- прощать обиды: в последний день праздника, Прощеное воскресенье, принято прощать друг друга и просить прощения.
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Что нельзя делать
- Грустить и ссориться: праздник — это время радости, не стоит проявлять уныние и злиться на близких;
- заниматься тяжёлой работой: с четверга по воскресенье лучше избегать тяжелых домашних дел, хотя уход за животными и приготовление пищи не запрещены;
- есть мясо: в этот период из рациона исключают мясо, но можно есть рыбу и молочные продукты;
- стирать и мыть полы: чтобы не «залить очи покойникам», лучше избегать стирки и мытья полов в Масленицу;
- переедать: несмотря на обилие угощений, важно соблюдать умеренность в еде.
Фото: istockphoto / JackF
Поздравления
«С Масленицей! Пусть в вашем доме всегда будет тепло, как от солнечного блина, а в жизни — только радость!»
«Пусть Масленица подарит вам море улыбок, веселья и вкусных угощений!»
«С Масленицей! Пусть весна приходит быстрее, а этот день будет полон радости и улыбок!»
«Поздравляю с Масленицей! Пусть каждый блин приносит удачу, а в жизни будет только счастье!»
«С Масленицей! Желаю веселья, вкусных блинов и яркого настроения!»
«Поздравляю с Масленицей! Пусть этот праздник принесет тебе тепло и радость в каждый день!»
«С Масленицей! Пусть праздник будет вкусным, ярким и полным счастья!»
Как приготовить блины на Масленицу
Ингредиенты
- Мука — 1 стакан;
- молоко — 1,5 стакана;
- яйцо — 2 шт;
- сахар — 1 ст. ложка;
- соль — 1/2 ч. ложки;
- растительное масло — 2-3 ст. ложки;
- вода — 1/2 стакана (по желанию, для более тонких блинов);
- масло для жарки.
Фото: istockphoto / Olga Nikiforova
Приготовление
- В глубокой миске взбиваются яйца с сахаром и солью.
- Постепенно добавляется молоко, смесь продолжает взбиваться.
- Просеивается мука, вводится в жидкую смесь, тщательно перемешивается.
- Добавляется растительное масло и, при необходимости, вода для более жидкого теста.
- Сковорода разогревается на среднем огне, смазывается растительным маслом.
- Тесто наливается на сковороду тонким слоем, сковорода поворачивается для равномерного распределения теста.
- Блины жарятся до золотистой корочки с обеих сторон.
Виды блинов
- Тонкие блины: традиционные блины, которые часто подаются с различными начинками. Они тонкие и эластичные;
- блины: эти блины получаются пышными и мягкими, часто их подают с более плотными начинками, такими как мясо или творог;
- блины на кефире: мягкие и воздушные блины, для теста используется кефир вместо молока;
- блины на дрожжах: дрожжевые блины получаются пышными, мягкими, с пористой структурой;
- гречневые блины: в тесто добавляется гречневая мука, что придает блинам специфический вкус. Часто их подают с красной рыбой или икрой;
- блины с различными начинками: в тесто могут добавляться сыр, зелень или мясо, что придаст интересный вкус.
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