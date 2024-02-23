«Чтобы люди могли покупать»: в России увеличат цену за «метр», какое жилье станет доступнее

Депутат Европарламента от Германии Озлем Демирель подняла вопрос о целях операции Европейского союза EUNAVFOR ASPIDES в Красном море. Обращаясь к генеральному директору Европейской дипломатической службы Жозепу Борелю, евродепутат Демирель спросила, можно ли использовать опыт, полученный в ходе этой операции, для наступательных операций . Об этом сообщает «Лента.ру».