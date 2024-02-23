«Чтобы люди могли покупать»: в России увеличат цену за «метр», какое жилье станет доступнее

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Минстрой РФ предложил повысить норматив средней рыночной стоимости 1 кв. м жилого помещения в 77 субъектах страны. О том, как это скажется на рынке и каким категориям граждан выгодно увеличение цены «квадрата», читайте в материале «Радио 1».
В России намерены скорректировать рост цен на жилье
В конце прошлого года на российском рынке недвижимости наблюдался рост цен. Чтобы скорректировать стоимость жилья, Минстрой РФ принял решение о повышении норматива средней стоимости 1 кв. м жилого помещения, однако к рынку в общем это не будет иметь никакого отношения, заявил «Радио 1» член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.
«К коммерческому рынку это не имеет никакого отношения. Может теоретически в каких-то регионах подпадают под рыночную стоимость такие изменения, но это скорее случайность, нежели закономерность. Если посмотреть на примере Москвы, то цену в 175 тысяч рублей за квадратный метр найти сложно, если мы не говорим о новой квартире. Мы не можем здесь говорить про рынок. У нас цены в конце прошлого года показали небольшой рост, поэтому нужно этот вопрос скорректировать. Норматив, о котором идет речь, применяется для социальных нужд, и понятно, что существует инфляция. Все эти меры оказываются, чтобы люди могли что-то покупать. Государство будет выделять деньги из расчета этих цифр», - объяснил эксперт.
Он подчеркнул, что в данном случае речь идет только о тех гражданах, кто получает какие-либо социальные пособия на покупку жилья из бюджета страны.
«На коммерческий сегмент рынка недвижимости это вообще никак не влияет. Это влияет только на граждан, которые получали от государства какие-то социальные деньги на приобретение жилья. Для них это хорошо, потому что им будет выделяться на покупку недвижимости больше средств. С точки зрения обычных граждан, которые просто покупают или продают недвижимость – это вообще никакого влияния не оказывает», - подчеркнул Барсуков.
Минстрой РФ предложил поднять стоимость жилья
Средняя цена квадратного метра жилого помещения будет увеличена на 3% в 77 субъектах страны. Рыночную стоимость ведомство предложило поднять уже во втором квартале текущего года. Так, средняя цена за 1 кв.м составит 100,75 тыс. рублей. При этом снижение цены квадратного метра жилья в пределах 1% запланировано в: Республике Тыва, Тульской области, Республики Саха (Якутия), Ямало-Ненецком автономном округе, Севастополе и Тамбовской области, следует из документа министерства.
Отметим, что речь идет о нормативе рыночной стоимости квадратного метра, который используется только для расчета размеров социальных выплат на покупку и строительство жилья за счет федерального бюджета.
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