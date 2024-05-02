Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований в Израиле

Фото: сайт Кремля
Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал организатором группы спонсоров открывшегося в Израиле «Центра российских исследований» (ЦРС). Об этом сообщила пресс-служба Тель-Авивского университета, на базе которого функционирует ЦРС.
Деятельность центра заключается в изучении новейшей истории России после 1991 года, затрагивая экономические, политические, социальные и культурные аспекты вопроса.
В пресс-службе подчеркнули, что проект носит аполитичный характер и нацелен исключительно на сугубо академические исследования. Главной задачей центра является «всеобъемлющее исследования возможного будущего России на основании событий недавнего прошлого».
Отмечается, что исследованиями помимо прочих займутся публицист Александр Баунов* и социолог Виктор Вахштайн*.
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*признаны Минюстом РФ иностранными агентами
В пресс-службе подчеркнули, что проект носит аполитичный характер и нацелен исключительно на сугубо академические исследования. Главной задачей центра является «всеобъемлющее исследования возможного будущего России на основании событий недавнего прошлого».
Отмечается, что исследованиями помимо прочих займутся публицист Александр Баунов* и социолог Виктор Вахштайн*.
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*признаны Минюстом РФ иностранными агентами
Анастасия Чинкова