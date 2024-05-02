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Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований в Израиле

02 мая 2024, 21:04
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал организатором группы спонсоров открывшегося в Израиле «Центра российских исследований» (ЦРС). Об этом сообщила пресс-служба Тель-Авивского университета, на базе которого функционирует ЦРС.
Деятельность центра заключается в изучении новейшей истории России после 1991 года, затрагивая экономические, политические, социальные и культурные аспекты вопроса.

В пресс-службе подчеркнули, что проект носит аполитичный характер и нацелен исключительно на сугубо академические исследования. Главной задачей центра является «всеобъемлющее исследования возможного будущего России на основании событий недавнего прошлого».



Отмечается, что исследованиями помимо прочих займутся публицист Александр Баунов* и социолог Виктор Вахштайн*.

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*признаны Минюстом РФ иностранными агентами
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В Подмосковье проснулись первые майские жуки
02 мая 2024, 21:04

Фото: Istockphoto / Ary Dermawan

Энтомологи заметили в Московской области первых пробудившихся майских жуков. Отлавливать и уничтожать этих насекомых ни в коем случае не нужно, сообщили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.
«Майского жука знает каждый житель региона, это своеобразный символ мая. Встретить насекомое можно с конца апреля по середину мая. Взрослые особи живут всего несколько недель и совершают массовый вылет лишь для того, чтобы продолжить свой род. Майский хрущ является распространённым видом, не занесённым в Красную книгу. Однако во время ежегодного сезонного вылета он служит источником пищи для многих насекомоядных животных», – приводит пресс-служба слова главы Минэкологии Тихона Фирсова.
Поэтому, по словам министра, уничтожение таких жуков может нанести вред экосистеме.

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Воробьёв обсудил с жителями посёлка Селятино строительство дороги до агрохаба
02 мая 2024, 20:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Андрей Воробьёв вместе с командой встретился с жителями посёлка Селятино Наро-Фоминского городского округа. Обсуждали самые актуальные вопросы: строительство дороги до агрохаба, здравоохранение и ЖКХ. Эти темы затрагивались 26 апреля, когда губернатор Московской области приезжал на закладку камня нового транспортно-логистического комплекса.
«Чтобы разделить грузовые потоки к агрохабу и терминалу таможни, проведём реконструкцию существующего примыкания к ЦКАД. Что касается строительства дороги вдоль железнодорожных путей, мы получили отказ от РЖД и Автодора. Госкомпания «Автодор» не согласовала примыкание к ЦКАД из соображений безопасности. Это участок с потенциально высокой аварийностью. Кроме того, недостаточно места, чтобы сделать полноценный съезд. РЖД имеет свои планы на развитие этих территорий, поэтому построить здесь еще одну дорогу мы не можем», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Одно из рабочих решений, по его словам, – продлить дорогу от съезда с Киевского шоссе. Это 2,35 км дороги в две полосы движения.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Съезд от шоссе до ул. Спортивной будет доступен уже в сентябре. От него мы сможем продлить дорогу вплоть до транспортно-логистического хаба. Фуры же будут разворачиваться на 53-м километре Киевского шоссе – на другой новой эстакаде, которая тоже откроется в сентябре», – пояснил губернатор.
По его словам, некоторые жители предложили другое решение: построить дорогу к южной части агрохаба, который примыкает к Киевскому шоссе на 2 км дальше от посёлка. Ни один из проектов пока не согласован. Это будет сделано вместе с жителями.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Успели обсудить и другие темы – в частности, формирование кадрового состава медучреждений.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Переведём врача УЗИ из стационара в поликлинику на полный рабочий день, чтобы принимать как можно больше пациентов. Часть будем направлять в Апрелевку. В сентябре на работу педиатром выйдет молодой специалист. Что касается кардиолога и эндокринолога, сделаем ежемесячные выезды бригад. Ближайший будет 21 мая», – добавил Воробьёв.
Касаясь темы ЖКХ, губернатор пояснил, что котельная и котлы в посёлке исправны. Аварии, которые были зимой, произошли из-за прорыва исходящих сетей. Он пообещал подготовить к следующей встрече список трасс, которые будут менять.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Как отметил Воробьёв в следующий раз он встретится с жителями 5 июня, чтобы обсудить решения проблем и изменения.

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В Московской области открыли четыре новые зоны каршеринга
02 мая 2024, 19:47

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Оператор каршеринга «Ситидрайв» расширил зону сервиса и открыл новые подмосковные города для начала и завершения аренды. В список новых зон вошли ещё четыре городских округа, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«Теперь начать и завершить аренду можно в Жуковском, Лыткарине, Раменском и Дзержинском. Мы прислушиваемся к пользователям, чтобы сделать каршеринг комфортным и доступным. Уверены, что поездки по Московской области, в Москву и другие города станут ещё удобнее», – сказал представитель «Ситидрайва».
Пользователям каршеринга доступны такие тарифы, как поминутный и фиксированный, а также абонемент и пакеты от двух часов до семи дней.

На любом автомобиле сервиса можно уехать на 250 км от МКАД, а фильтр «Радиус» позволяет совершать поездки на расстояние до 2 тыс. км от Москвы.

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Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что изучает украинский язык
02 мая 2024, 19:22

Фото: iStock/Penderev

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что изучает украинский язык. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Дуров пояснил, что его интересовал украинский язык с подростковых лет, поскольку семья его мамы «родом с Украины». Он отметил, что его крайне завораживают различия и сходства русского и украинского языков.

По словам предпринимателя, по этой причине украинский язык был первым языком, на который перевели интерфейс социальной сети «ВКонтакте». Для этого, как написал Дуров, пришлось переписать большую часть кода соцсети. В результате он частично выучил данный язык.

Он подчеркнул, что изучение украинского языка помогло ему лучше понимать другие славянские языки. Дуров заключил, что понимание украинского языка без перевода позволяет ему поддерживать справедливость модерации в Telegram.

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Трое мытищинских юнармейцев примут участие в Параде Победы в Санкт-Петербурге
02 мая 2024, 19:08

Фото и видео: телеграм-канал Юлии Купецкой

Мытищинские юнармейцы в этом году представят городской округ и Подмосковье на Параде Победы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила глава муниципалитета Юлия Купецкая.
«Наши звёздочки Екатерина Королёва, Бегим Иманова и Фёдор Титков сейчас готовятся к участию в параде. Они прошли строгий отбор и вошли в число лучших. Уже две с половиной недели у ребят проходят ежедневные тренировки и репетиции. 9 мая вместе с юнармейцами из Санкт-Петербурга и Донецкой Народной Республики они торжественным маршем пройдут по Дворцовой площади», – рассказала Купецкая в своём телеграм-канале.
Она назвала ребят «гордостью, верой и надеждой на великое будущее страны». Глава Мытищ пожелала им успехов и достижения самых заветных целей.


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#московская область
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Озвучено главное отличие борщевика от других растений
Депутат Чаплин назвал зубчатые листья отличительной чертой борщевика
02 мая 2024, 18:49

Фото: iStock/DERO2084

Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что борщевик от других растений отличают зубчатые листья.
Кроме этого, определить растение можно с помощью характерных для него соцветий, похожих «на зонтики».

«У борщевика большие зеленые и глубоко разрезанные листья зубчатой формы. Борщевик отличается быстрым и активным ростом, что делает его сравнительно выше других растений в саду или огороде. Ещё одним характерным признаком борщевика являются его соцветия. Белые или желтые цветы борщевика собираются в соцветия, похожие на зонтики», — объяснил в беседе с NEWS.ru Чаплин.

Ранее в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области сообщили, что дачник может быть привлечён к административной ответственности за нарушения ряда правил. Так, за нарушение пункта 10 Правил пожарной безопасности в лесах жителям грозит штраф до 30 тыс. рублей.

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Эксперт Роспотребнадзора рассказал, как обезопасить себя от укуса клеща
Эксперт Роспотребнадзора Артеменко: клещ цепляется за штаны и лезет наверх
02 мая 2024, 18:42

Фото: iStock/Animaflora

На сегодняшний день в России свыше 24 тысяч человек обратились в больницу после укуса клеща. Опасность представляют именно присосавшиеся клещи. Место для укуса кровосос может выбирать несколько часов, поэтому во время пребывания на природе важно периодически осматривать свое тело и, конечно же, обязательно после прогулки.
Главный специалист-эксперт Отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Московской области Евгений Артеменко в беседе с «Радио 1» рассказал, как обезопасить себя от укуса клеща.
«Нужно правильно одеваться, посещая природу: брюки заправлять штаниной в носки или носить высокую обувь, поскольку клещ ползёт с земли, цепляется за штаны и лезет наверх. Рубашка тоже должна быть заправлена в брюки, манжеты брюк и рубашек должны быть плотными, желательно на липучках. Стоит избегать открытых участков кожи, чтобы клещу было сложнее добраться и присосаться к телу. Также надевать одежду лучше светлых тонов. Это поможет увидеть клеща на себе», — рассказал эксперт.

По словам специалиста, с момента прокалывания кожи клещом сразу есть риск заболевания — независимо от того, сколько клещ просидел и глубоко ли вкрутился в тело.

Евгений Артеменко дал рекомендации о том, что делать в экстренной ситуации.
«Как можно скорее обратиться в медорганизацию, чтобы его грамотно удалили. Если нет возможности, то следует самостоятельно достать клеща, выкручивая его против часовой стрелки пинцетом или ниточкой. И потом его нельзя выбрасывать, нужно сохранить в герметичном пакетике или баночке и отнести в лабораторию, которая проводит исследования на наличие возбудителя в клеще»,— сообщил собеседник.

Также специалист Роспотребназдора сказал, что, по научным данным, клещи активизируются в мае, конце июля — начале августа и в сентябре — октябре.
«По научным данным, у клещей два периода активности: май и конец июля — начало августа. Но ещё есть всплеск, когда активно идут грибы: сентябрь и октябрь. Они активны от благоприятной среды: тепла и влаги. Совет: обрабатывать свою одежду специальными, отпугивающими средствами — репеллентами, на которых указано, что они помогают от клещей. А дачные участки необходимо благоустраивать: косить высокую траву, потому что земля подсохнет, а клещи не любят засуху», — советует эксперт.

В завершении беседы эксперт ещё раз напомнил, что нельзя играть в русскую рулетку, а лучше сразу обращаться в медицинскую организацию.

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Путин наградил белгородского губернатора Гладкова орденом Мужества
02 мая 2024, 18:39

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества.
Указ президента опубликован на сайте правовой информации.

В тексте документа говорится, что Гладков представлен к награде за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга. Также глава государства наградил медалями трех подростков, которые помогали людям во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Медалями «За спасение погибавших» удостоены: Артем Донсков, Ислам Халилов и Никита Иванов.

Несовершеннолетние помогали людям выбраться из горящего концертного здания, в котором было совершено массовое убийство 22 марта 2024 года.

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Сенатор Ковитиди обвинила Запад в стыдливом молчании о трагедии в Одессе
02 мая 2024, 18:33

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила о стыдливом молчании коллективного Запада о массовом убийстве одесситов в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.
Она подчеркнула, что эта трагедия является геноцидом, совершенным украинской властью против народа.

«Исполнилось 10 лет со дня массовой расправы над одесситами, выступившими против госпереворота на Украине. До сей поры Украиной не наказаны виновные в смерти пророссийски настроенных одесситов. О трагедии 2 мая 2014 года в Одессе стыдливо молчит ЕС, забыли об убийстве невинных одесситов и в США, Японии, Британии и Австралии», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Ковитиди.

Она добавила, что таких страшных событий в городе не происходило со времён Великой Отечественной войны.

Ранее активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской роты» около здания бывшего посольства Украины в Москве почтили память погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году.

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