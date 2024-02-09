Чубайс откроет в Израиле центр российских исследований

Фото: сайт Кремля
Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс запускает в Израиле центр российских исследований. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство».
Отмечается, что Чубайс сотрудничает с одним из университетов Тель-Авива. Там он разрабатывает проект о деятельности российских либералов. При подготовке к этому проекту он посетил Латвию и США, где встретился с исследователями, изучающими российскую историю.
При этом глава Центра изучения России и Восточной Европы Тель-Авивского университета Вера Каплан в беседе с изданием подчеркнула, что не знает о создании Чубайсом центра российских исследований. Она подчеркнула, что к её центру этот проект не имеет никакого отношения.
Историк Юрий Слезкин отметил, что во время встречи с Чубайсом были затронуты различные мировые центры, занимающиеся изучением России. Политик отмечал, что очень заинтересован этой темой.
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При этом глава Центра изучения России и Восточной Европы Тель-Авивского университета Вера Каплан в беседе с изданием подчеркнула, что не знает о создании Чубайсом центра российских исследований. Она подчеркнула, что к её центру этот проект не имеет никакого отношения.
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Анастасия Чинкова