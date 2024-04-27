Дачникам рассказали, как правильно выращивать огурцы

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При выращивании огурцов следует соблюдать некоторые правила. Как правильно ухаживать за этими растениями рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Посев стоит осуществлять, когда в регионе устоялась теплая погода и не ожидается заморозков. Лучше всего делать это в мае или июне.
При этом он добавил, что лучше накрыть огуречную грядку пленкой, тогда первые всходы могут появиться уже через три дня.
Поливать огурцы в теплице желательно раз в два-три дня утром или вечером. На улице можно делать это реже. Воду стоит лить под корень растения, а в засушливое время можно полить по листьям.
Кроме того, раз в пару недель необходимо рыхлить почву вокруг огурцов, чтобы корни могли напитаться кислородом.
Через две недели после высадки огурцы стоит подкормить азотистыми удобрениями, в период цветения нужно добавить минеральные удобрения. Уже в период плодоношения стоит подкормить удобрениями, содержащими калий и кальций.
В конце сезона можно полить огурцы настоем из крапивы, селитры и мочевины, чтобы продлить период плодоношения.
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«Рассмотрим классический способ посева универсального сорта огурцов. Землю предварительно лучше удобрить навозом или пометом. Семена перед посевом лучше замочить на 3 часа в теплой воде. Делаем грядку для огурцов на солнечной стороне огорода, где нет сквозняков. В лунки глубиной 4 – 6 см засыпаем сначала удобрение, немного поливаем, а сверху кладем 2 – 3 семечка, присыпаем землей и еще раз поливаем», — рассказал Чаплин в интервью Общественной Службе Новостей.
При этом он добавил, что лучше накрыть огуречную грядку пленкой, тогда первые всходы могут появиться уже через три дня.
Поливать огурцы в теплице желательно раз в два-три дня утром или вечером. На улице можно делать это реже. Воду стоит лить под корень растения, а в засушливое время можно полить по листьям.
Кроме того, раз в пару недель необходимо рыхлить почву вокруг огурцов, чтобы корни могли напитаться кислородом.
Через две недели после высадки огурцы стоит подкормить азотистыми удобрениями, в период цветения нужно добавить минеральные удобрения. Уже в период плодоношения стоит подкормить удобрениями, содержащими калий и кальций.
В конце сезона можно полить огурцы настоем из крапивы, селитры и мочевины, чтобы продлить период плодоношения.
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Элина Позднякова