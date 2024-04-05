Дачникам рассказали, за что можно получить крупный штраф в 2024 году

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Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что российским дачникам в текущем году могут грозить штрафы за самозахват земельных участков, строительство незаконных построек, неправильную установку мангала. Об этом сообщает РИА Новости.
Парламентарий отметил, что за самозахват участка предусмотрен штраф, размер которого составляет от 1% до 1,5% от кадастровой стоимости участка, при этом не менее пяти тысяч рублей. Однако если кадастровая стоимость не определена, штраф может быть от пяти до десяти тысяч рублей.
Чаплин рассказал, что за строительство незаконных построек на дачных участках физическим лицам грозит штраф до пяти тысяч рублей, а должностным лицам — до одного миллиона. Мыть машину за забором также запрещается, штраф за такую провинность составит пять тысяч рублей.
Также если мангал будет установлен на расстоянии менее пяти метров от любых построек, в таком случае штраф составит до пяти тысяч рублей.
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Чаплин рассказал, что за строительство незаконных построек на дачных участках физическим лицам грозит штраф до пяти тысяч рублей, а должностным лицам — до одного миллиона. Мыть машину за забором также запрещается, штраф за такую провинность составит пять тысяч рублей.
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Екатерина Коршунова