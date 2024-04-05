Дачникам рассказали, за что можно получить крупный штраф в 2024 году

Родители учеников 10—11 классов тратят на репетиторов в среднем по 5 тысяч рублей в неделю. Отмечается, что два года назад они отдавали на подготовку детей 3,5 тысячи. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные опроса, проведенного SuperJob.