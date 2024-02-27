Daily Mail: Ямайка хочет потребовать у Британии компенсации за времена рабства

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Ямайка обдумывает планы потребовать от Великобритании выплат в размере 500 000 фунтов стерлингов в качестве компенсации за времена рабства для финансирования своего сектора «тёмного туризма». Как пишет британское издание Daily Mail, эти выплаты пойдут на сохранение портов, больниц и зданий судов, которые связаны с империализмом.
Подобные требования могут возникнуть и у других бывших колоний Британии, и суммы компенсаций, которые будут затребованы, могут достигнуть колоссальных масштабов. В августе прошлого года судья Международного уголовного cуда (МУС) Патрик Робинсон заявил, что Великобритания задолжала почти 19 триллионов фунтов в качестве репараций за свою роль в работорговле, и даже это может быть «недооценкой».
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