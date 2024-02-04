Великобритания признала неготовность своей армии к масштабной и длительной войне

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Армия Великобритании не готова к потенциальной длительной войне из-за дефицита личного состава. Об этом сообщили в комитете обороны при правительстве страны.
В докладе комитета отмечается, что правительство пока не может достичь желаемого уровня боевой готовности без быстрого ускорения реформ, которые направлены на увеличение и поддержание промышленной базы и улучшение «предложения» для военных.
Кроме того, в комитете подчеркнули, что такое состояние армии связано с высокими темпами военных операций, которые сейчас проводятся в мире. Также на неготовность влияет давление, оказываемое на армию.
По докладу, эти причины приводят к низким темпам набора персонала. К тому же, военные всё чаще начали покидать ряды вооружённых сил.
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Кроме того, в комитете подчеркнули, что такое состояние армии связано с высокими темпами военных операций, которые сейчас проводятся в мире. Также на неготовность влияет давление, оказываемое на армию.
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Анастасия Чинкова