Дарья Дугина посмертно получила Евразийскую философскую премию за свою книгу

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что американский бизнесмен Илон Маск будет и дальше подвергаться атакам за свою борьбу с цензурой. Свое мнение Медведев выразил на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).