Дарья Дугина посмертно получила Евразийскую философскую премию за свою книгу

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Политолог и публицист Дарья Дугина посмертно награждена специальной премией Евразийского философского конгресса за книгу «Эсхатологический оптимизм». Об этом пресс-служба конгресса рассказала РИА Новости.
Напомним, что Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля в районе подмосковного Одинцова. ФСБ по итогам проверки заявила, что убийство было спланировано украинскими спецслужбами, а исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк.
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Анастасия Чинкова