На Украине объявили в розыск соучастника убийства Дарьи Дугиной

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На Украине объявили в розыск соучастника убийства российского журналистки Дарьи Дугиной Богдана Цыганенко, соответствующая информация опубликована на сайте украинского Минюста.
Напомним, Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года. Её автомобиль взорвали на Можайском шоссе в Московской области.
В августе того же года сотрудники Федеральной службы безопасности установили, что у убийству Дугиной причастен Вадим Цыганенко. 30 июля он заехал на территорию РФ через Эстонию и покинул страну за день до убийства журналистки.
Как сообщили на сайте украинского министерства юстиции, Цыганенко разыскивают за неоплаченные штрафы. В 2023 году он устроил аварию, в результате которой получил повреждения чужой автомобиль.
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В августе того же года сотрудники Федеральной службы безопасности установили, что у убийству Дугиной причастен Вадим Цыганенко. 30 июля он заехал на территорию РФ через Эстонию и покинул страну за день до убийства журналистки.
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Евгения Парфентьева