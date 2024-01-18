Даванков предложил ввести льготную ипотеку для молодых семей

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Кандидат в президенты РФ от партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил, что предлагает ввести льготную ипотеку для молодых семей, которые планируют ребенка. Об этом Даванков рассказал журналистам.
По словам Даванкова, вопрос ипотеки необходимо пересмотреть радикальным образом. Кандидат в президенты подчеркнул, что на принятие решения о рождении первого ребенка сильно влияют условия, при которых молодая семья живет у родителей.
Даванков подчеркнул, что при таких условиях шансы на рождение ребенка очень низкие, так как жилищный вопрос остается нерешенным.
Ранее сообщалось, что в 2024 году на территории всей Московской области продолжается реализация государственной программы «Жилище», в рамках которой семьи смогут приобрести или построить собственное жилье.
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Даванков подчеркнул, что при таких условиях шансы на рождение ребенка очень низкие, так как жилищный вопрос остается нерешенным.
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Екатерина Коршунова