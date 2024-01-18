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Даванков предложил ввести льготную ипотеку для молодых семей

Даванков предложил ввести льготную ипотеку для семей, планирующих ребенка
18 января 2024, 20:45
Фото: iStock/g-stockstudio

Фото: iStock/g-stockstudio

Кандидат в президенты РФ от партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил, что предлагает ввести льготную ипотеку для молодых семей, которые планируют ребенка. Об этом Даванков рассказал журналистам.
По словам Даванкова, вопрос ипотеки необходимо пересмотреть радикальным образом. Кандидат в президенты подчеркнул, что на принятие решения о рождении первого ребенка сильно влияют условия, при которых молодая семья живет у родителей.

Даванков подчеркнул, что при таких условиях шансы на рождение ребенка очень низкие, так как жилищный вопрос остается нерешенным.


Ранее сообщалось, что в 2024 году на территории всей Московской области продолжается реализация государственной программы «Жилище», в рамках которой семьи смогут приобрести или построить собственное жилье.

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В Пущине построят два дома для переселенцев из аварийного жилья
18 января 2024, 20:09

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Весной в Пущине введут в эксплуатацию два дома на 193 квартиры. Туда переселят людей, проживающих в аварийном жилье, сообщил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Другой темой стало теплоснабжение. Как отметил Никитенко, в Серпухове аварийных ситуаций не было.

Активно продолжается модернизация системы теплоснабжения. Компания «Газпром теплоэнерго Московская область» построила 14 новых источников тепла, на 11 объектах провели реконструкцию и техническое перевооружение. Проложено 5,3 км тепловых сетей, организован единый диспетчерский центр. Всё это позволило улучшить качество и надёжность теплоснабжения округа.

Ранее на встрече с губернатором Никитенко объявил, что в этом году в Серпухове планируется благоустроить несколько общественных территорий.

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Путин поручил обеспечить подготовку специалистов мирового уровня в области ИИ
18 января 2024, 20:06

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить подготовку в России ученых-разработчиков мирового уровня в области искусственного интеллекта. Об этом говорится на сайте Кремля.
Сообщается, что кабмину совместно с образовательными организациями необходимо до 1 сентября текущего года обеспечить увеличение количества приема на обучение за счет бюджетных средств по специальностям и направлениям подготовки, которые связаны с разработкой технологий ИИ. Также глава государства поручил правительству РФ вместе с ассоциацией «Альянс в сфере искусственного интеллекта» обеспечить создание и утверждение дополнительной профессиональной программы в области ИИ для руководителей крупнейших компаний, а также образовательных учреждений.

Ранее сообщалось, что на выставке «Россия» на ВДНХ состоялся День цифровизации. Об ИТ-разработках Подмосковья на стенде региона рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. Стоит отметить, что в Подмосковье искусственный интеллект используется во многих сферах.

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Большой Серпухов в 2024 году ждёт масштабное благоустройство
18 января 2024, 19:51

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в Серпухове благоустроят несколько общественных территорий. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главой городского округа Сергеем Никитенко.
«В прошлом году произошло объединение важных для нас и для страны муниципальных образований – Серпухова, Протвина и Пущина. Округ имеет значительный ресурс, благодаря новым предприятиям и налогоплательщикам. Наша задача – обеспечить его дальнейшее развитие», – сказал Воробьёв.
Региональный закон о преобразовании трёх территорий в единый городской округ был принят 30 января 2023-го. По словам Никитенко, за год произошли важные изменения для жителей.
«Научный, производственный и финансовый потенциалы Серпухова, Пущина и Протвина открывают перед нами дополнительные возможности, задают вектор развития объединённого городского округа. В 2023-м по президентской программе у нас были реконструированы две школы в Серпухове, лицей в Протвине, открыл двери новый детский сад в микрорайоне Ногина в Серпухове», – рассказал глава муниципалитета.
Он также напомнил, что проведена модернизация стадионов «Спартак» в Серпухове, «Протва» в Протвине, стадиона в школе №3 города Пущино. Важное значение для жителей имеет благоустройство.
«В прошлом году в Пущине мы сделали фонтан – современное гидротехническое сооружение, которое украсило город. Реализовали проект благоустройства общественного пространства «Таблетка», в рамках первого этапа обновили бульвар им. Болотова. В Серпухове закончили второй этап реконструкции набережной реки Нара», – перечислил Никитенко.
В наступившем году по инициативе жителей в Пущине приведут в порядок памятную стелу в парке Победы. А в Протвине завершат работы в пешеходной зоне ул. Ленина, благоустроят общественные территории «Сказка» и «Лесной бульвар».

Кроме того, будет закончена реконструкция ДК «Протон», которая длится около трёх лет. По словам Никитенко, это очень востребованный объект у жителей Протвина.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#серпухов
#московская область
#подмосковье
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Метеоролог Позднякова предупредила о крайне ненастной погоде в Крещение
18 января 2024, 19:28

Фото: istockphoto.com/Dreef

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в ночь Крещение в Москве будет метель, а в течение дня ожидается мокрый снег.
«В Крещение ожидается крайне ненастная погода. Будет ветрено, пройдёт мокрый снег. Это надо учитывать тем, кто собирается купаться в проруби. Количество осадков, которое мы ожидаем в крещенскую ночь, составляет от 3 до 8 мм. Минимальная температура придется на самое начало ночи. В Москве будет -2…-4°C. Но где-то в интервале от 01:00 до 03:00 температура воздуха повысится до слабоположительных значений», — отметила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

Также может быть кратковременная гололедица.

До этого автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что во время ненастной погоды и снегопада водителям стоит проявлять осторожность и анализировать ситуацию на дороге.

«Во-первых, желательно понимать, как ваша машина едет. Так, если сзади никого нет, можно попытаться пару раз тормознуть на небольшой скорости, чтобы понять, как на данном покрытии машина тормозит. Во-вторых, надо ехать с той скоростью, с которой ты видишь, соблюдая дистанцию. <…> Надо думать не только за себя, но и «за того парня». Если у вас хорошо работают щётки, если у вас светят чистые фары, то это не значит, что у другого водителя тоже всё хорошо», — отметила в беседе с RT Кадаков.

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#погода
#снег
#крещение
#гололедица
#машина
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Подмосковный омбудсмен Фаевская защитила права инвалида
18 января 2024, 18:41

Фото: пресс-служба Ирина Фаевская

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла инвалиду из Павловского Посада. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Заявитель рассказал, что в одном из медучреждений ему несправедливо отказали в заверении доверенности на право получения матерью причитающихся ему социальных выплат.
«Чтобы помочь разобраться в ситуации, мы направили запрос в подмосковную прокуратуру. По результатам проведённой проверки было установлено, что оснований для отказа в заверении доверенности нет», – рассказала Фаевская.
В итоге городская прокуратура внесла представление, которое было удовлетворено. Сотрудников больницы обязали соблюдать нормы действующего законодательства.

В пресс-службе Фаевской напомнили тем, чьи права нарушены и восстановить их самостоятельно не удалось, что они могут обратиться за помощью в аппарат уполномоченного по электронной почте upchmo@mosreg.ru.

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#ирина фаевская
#омбудсмен
#правозащита
#московская область
#подмосковье
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Против лидера узбекской диаспоры возбудили дело за оскорбление участников СВО
Против лидера узбекского землячества возбудили дело из-за оскорбления бойцов СВО
18 января 2024, 18:38

Фото: istock / Akintevs

В Москве в отношении Усмана Баратова возбуждено уголовное дело из-за оскорбления участников специальной военной операции. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По информации следствия, в декабре 2023 года Баратов опубликовал соцсети картинку, которая унижает достоинство российских военнослужащих. Спустя время он удалил фото, но мимо такого поступка не прошли мимо российские военкоры, обратившиеся в СК. Баратов подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Отмечается, что Усман Баратов является лидером межрегионального узбекского землячества «Ватандош».

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#ук
#операции
#рф
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На Курском вокзале открыли обновлённый пешеходный тоннель №1
18 января 2024, 18:33

На Курском вокзале в Москве для пассажиров после реконструкции открыли тоннель №1. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на Московскую железную дорогу.
«Переход соединяет цокольный этаж основного здания вокзала с новым подземным распределительным вестибюлем для прохода на платформы №5, 6 и 7 к пригородным поездам Курского направления и МЦД-2, а также «Ласточкам» межрегионального сообщения. Кроме того, из тоннеля можно выйти на платформу №4 для посадки и высадки в поезда МЦД-4», – говорится в сообщении.
Тоннель расширили, обновили напольное покрытие и облицовку стен, смонтировали современную систему освещения. Для слабовидящих пассажиров в переходе уложена тактильная плитка.

Маломобильные пассажиры могут воспользоваться лифтом. Помимо этого, переход оборудован системой видеонаблюдения, громкой связью, навигационными указателями, информационным табло и рамками металлодетектора для досмотра пассажиров.

Также в тоннеле установлены валидаторы, а у входа – кассы и аппараты для покупки билетов.

В ближайшее время на реконструкцию закроется тоннель №2. Предполагается, что в нём проведут аналогичные работы. Одновременно будет идти строительство двух новых платформ и выхода на них из тоннеля.

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#транспорт
#вокзал
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#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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В Истре проинспектировали строительство очистных сооружений на фабрике соевых соусов
18 января 2024, 18:01

Фото: Главгосстройнадзор МО

Стройплощадку, на которой возводят локальные очистные сооружения для фабрики по производству соевых соусов в Истре, посетили с проверкой инспекторы Главгосстройнадзора Московской области.
«Объект площадью около 800 квадратных метров начали строить больше года назад. Система будет рассчитана на очистку бытовых и производственных сточных вод, образующихся при производстве соевого соуса, в объёме 250 кубометров в сутки», — отмечается в сообщении.

Очистные сооружения будут вводить в эксплуатацию поэтапно. На первом этапе воды, прошедшие предварительную очистку, будут поступать в централизованную систему водоотведения. На втором этапе очищенные воду будут сбрасывать непосредственно в рыбохозяйственный водоём. Очистные сооружения оборудуют сертифицированным оборудованием.

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#строительство
#очистные сооружения
#главгосстройнадзор мо
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В Подмосковье проверили качество воздуха
18 января 2024, 17:49

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Мобильные экологические лаборатории в ходе 18 выездов взяли пробы воздуха в 13 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства экологии региона.
«Исследования проводились по 31 загрязняющему веществу. Ни в одной пробе предельно допустимая концентрация ПДК таких веществ не превышена не была», — говорится в сообщении.
Исследования проводились в период с 11 по 18 января в Богородском городском округе, Люберцах, Одинцовском, Раменском, Щёлкове, Можайском, Красногорске, Подольске, Ленинском, Егорьевске, Клину, Пушкинском и Коломне.

Глава Минэкологии области Тихон Фирсов подчеркнул, что мониторинг состояния атмосферного воздуха в регионе проводится постоянно. В работе задействованы как мобильные, так и стационарные экологические посты.

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#московская область
#тихон фирсов
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