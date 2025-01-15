Давший показания против экс-ректора КФУ Гафурова заявил, что оговорил фигуранта

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Один из лидеров банды «29-й комплекс» Юрий Еременко (Ерема), давший показания против бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова, заявил, что оговорил того, поддавшись на обман оперативников.
Экс-ректора обвиняли в подстрекательстве к убийству депутата и криминального авторитета Айдара Исрафилова, напоминает «Коммерсант». Теперь в уголовном деле разразился крупный скандал. Ерёма, благодаря показаниям которого господин Гафуров оказался под следствием, а затем и судом, заявил, что оговорил фигуранта по просьбе оперативников. Они обещали ему за это помощь в организации операции по удалению катаракты.
Сенсационное заявление адвокатам Юрий Еременко сделал в колонии «Мордовская зона», где он отбывает пожизненный срок. По его словам, сейчас он уже ослеп на один глаз, с операцией ему так и не помогли, поэтому он не имеет больше никаких причин оговаривать Гафурова. В настоящее время обвинение как раз закончило предоставлять доказательства вины экс-ректора, наступила очередь защиты, которая и преподнесла сенсацию.
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