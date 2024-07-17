Москвич выдумал свое ограбление и попал под следствие

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Житель Зеленограда выдумал свое ограбление и попал под следствие о ложном доносе. Об этом сообщили в столичном главке МВД. Мужчина подал заявление о грабеже, сообщив, что неизвестные в лифте дома, расположенного на Георгиевском проспекте, требовали деньги и угрожали ему. После этого он бросил на пол 12 тысяч рублей и выбежал.
Имелись в виду рабочие, которые делали ремонт в доме. Просмотрев записи с камер, стражи порядка узнали, что заявитель находился в кабине один, а рабочих и близко не было.
Позже парень признался, что у него возникла неприязнь к рабочим из-за ремонта, поэтому он придумал всю эту историю. Теперь фигурант под подпиской о невыезде.
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Никита Кротов