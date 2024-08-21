Дело актёра Панина* об оправдании терроризма поступило в прокуратуру

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Завершено следствие по уголовному делу в отношении актёра Алексея Панина*, заочно обвинённому в публичном оправдании терроризма. Материалы дела для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступили в прокуратуру.
Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале столичного надзорного ведомства. Панин обвиняется по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета») УК РФ.
Как установили следователи, в октябре 2022 года актёр разместил в сети сообщения, в которых по совокупности лингвистических и психологических признаков было обнаружено оправдание совершения террористического акта на Крымском мосту. Панин* в своих постах также давал положительную оценку этому преступлению. В настоящее время актёр заочно арестован и находится в международном розыске.
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* Признан иноагентом, а также террористом и экстремистом в РФ
Александр Бойцов